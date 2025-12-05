onedio
Airfryer'da Kekikli Peynirli Milföy Çubukları ve Peynirli Makarna Nasıl Yapılır?

luna
luna
05.12.2025 - 19:33
05.12.2025 - 19:33

Çayın yanında veya öğle aralarında mükemmel eşlikçi, peynirli makarna ise hem doyurucu hem de zamandan tasarruf sağlayan ana yemek alternatifi! 

Atıştırmalıklar hiç bu kadar pratik ve şık olmamıştı diyebilir miyiz? 😍

Kekikli Peynirli Milföy Çubukları ve Peynirli Makarna Nasıl Yapılır?

Kekikli Peynirli Milföy Çubukları

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 6 dal taze kekik

  • 2 yaprak milföy hamuru

Yapılışı:

1. Bir kasede sıvı yağ, sarımsak tozu, toz kırmızı biber ve taze kekik yapraklarını karıştırın.

2. Milföy hamurlarını tezgaha yayın ve hazırladığınız karışımı fırça yardımıyla yayın.

3. Milföy hamurlarını uzun şeritler halinde kesin. Burgu yaparak şekil verin ve hazneye yerleştirin. 170 derecede 15 dakika pişirin. 

Peynirli Makarna

Malzemeler:

  • 1/2 paket haşlanmış fırın makarna

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • Beşamel sos için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı (tepeleme) un

  • 1,5 su bardağı süt

  • 1 tutam muskat cevizi rendesi

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 100 gram rendelenmiş beyaz peynir

  • 50 gram rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 çay kaşığı karabiber

Üzeri İçin:

  • 40 gram rendelenmiş parmesan peyniri

  • 40 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

1. Beşamel sos için; sos tenceresinde tereyağını eritin. Üzerine unu ekleyip 3-4 dakika kavurun. 

2. Sütü ilave edip sürekli karıştırın. Tuz ve muskat rendesi ekledikten sonra sürekli karıştırmaya devam ederek koyu kıvam alana kadar pişirin.

3. Fırın makarnayı haşlayın ve suyunu süzdürün. Geniş bir kasede makarna, beşamel sos, beyaz ve kaşar peynirini ekleyip karıştırın.

4. Bu karışımı güveç kasesine alın ve üzerine peynirleri ekleyip hazneye yerleştirin. Üzeri kızarana kadar 180 derecede 20 dakika pişirin. Dilimleyerek servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

