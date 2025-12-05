Airfryer'da Kekikli Peynirli Milföy Çubukları ve Peynirli Makarna Nasıl Yapılır?

Kekikli Peynirli Milföy Çubukları
Malzemeler:
Yapılışı:
1. Bir kasede sıvı yağ, sarımsak tozu, toz kırmızı biber ve taze kekik yapraklarını karıştırın.
2. Milföy hamurlarını tezgaha yayın ve hazırladığınız karışımı fırça yardımıyla yayın.
3. Milföy hamurlarını uzun şeritler halinde kesin. Burgu yaparak şekil verin ve hazneye yerleştirin. 170 derecede 15 dakika pişirin.
Peynirli Makarna
Malzemeler:
1/2 paket haşlanmış fırın makarna
2 yemek kaşığı tereyağı
Beşamel sos için:
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı (tepeleme) un
1,5 su bardağı süt
1 tutam muskat cevizi rendesi
1/2 çay kaşığı tuz
100 gram rendelenmiş beyaz peynir
50 gram rendelenmiş kaşar peyniri
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri İçin:
Yapılışı:
1. Beşamel sos için; sos tenceresinde tereyağını eritin. Üzerine unu ekleyip 3-4 dakika kavurun.
2. Sütü ilave edip sürekli karıştırın. Tuz ve muskat rendesi ekledikten sonra sürekli karıştırmaya devam ederek koyu kıvam alana kadar pişirin.
3. Fırın makarnayı haşlayın ve suyunu süzdürün. Geniş bir kasede makarna, beşamel sos, beyaz ve kaşar peynirini ekleyip karıştırın.
4. Bu karışımı güveç kasesine alın ve üzerine peynirleri ekleyip hazneye yerleştirin. Üzeri kızarana kadar 180 derecede 20 dakika pişirin. Dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun!
