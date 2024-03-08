Seçil Erzan'dan Fatih Terim İtirafı: 'Hesabına Yatırılan Paraları Mor Valizle Verdim'
Seçil Erzan'dan Fatih Terim İtirafı: 'Hesabına Yatırılan Paraları Mor Valizle Verdim'
Türkiye'nin konuştuğu fon vurgununda yeni detaylar gündeme geldi. Futbol dünyasından tanınmış isimlerin yanı sıra çok sayıda iş insanını yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Seçil Erzan'dan, Fatih Terim itirafı geldi.
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Seçil Erzan, "'Sen bunu değerlendir' diyerek 300 bin dolar verdi. Daha sonra 1 milyon dolar daha getirdi. Hocanın hesabına yatırılan paraları mor valizle şoförüne verdim" dedi.
Yüksek kâr getirili özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim’in yanı sıra Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın davasına bugün de devam edildi.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük ile taraf avukatları katıldı.
Erzan'ın açıklamaları şöyle; “Fatih Terim’le ilgili çok şey söyleniyor. Açıklayayım. Özel bankacılıkta zarar etmişti. Bankayı değiştirmek istiyordu. 300 bin dolar teslim etti. Elden verdi, 'Sen bunu değerlendir' dedi. 1 milyon dolar getirdi sonra. 1 milyon 300 bin dolar verdi yani. 2022 Ocak ayından itibaren 2023 Nisan’a kadar yatırılan tüm tutarlar çıktığında her şey çıkar. O dönemde hocanın hesabına yatırılan tüm parayı ben verdim. 'Mor valiz Umut’a verildi' diye yazmışım zaten. O da şoförü.''
''Hoca, ekside olduğunu biliyordu. 'Para getirmeniz gerekiyor' dedim. Tüm gayrimenkulleri satıp açığını kapatıp verecekti'' diyen Erzan, ''Ben de bu parayla SPK onaylı gerçek bir fon kuracaktım. Hem hoca kazanacaktı, hem herkes. Onun peşinde koşuyordum, Bodrum’daki evin satılması için. Hocayla bunu yüz yüze konuştuk. 1 milyon doları da eksiği olduğu için verdi zaten" dedi.
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''Hoca, ekside olduğunu biliyordu. 'Para getirmeniz gerekiyor' dedim. Tüm gayrimenkulleri satıp açığını kapatıp verecekti'' diyen Erzan, ''Ben de bu parayla SPK onaylı gerçek bir fon kuracaktım. Hem hoca kazanacaktı, hem herkes. Onun peşinde koşuyordum, Bodrum’daki evin satılması için. Hocayla bunu yüz yüze konuştuk. 1 milyon doları da eksiği olduğu için verdi zaten" dedi.
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