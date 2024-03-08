Seçil Erzan'dan Fatih Terim İtirafı: 'Hesabına Yatırılan Paraları Mor Valizle Verdim'

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre; duruşmada Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulunan Erzan, Terim'in paralarını valizle şoförüne verdiğini belirtti. Erzan, 'Hoca, ekside olduğunu biliyordu. Tüm gayrimenkulleri satıp açığını kapatıp verecekti. Ben de bu parayla SPK onaylı gerçek bir fon kuracaktım. Hem hoca kazanacaktı, hem herkes' ifadelerini kullandı.