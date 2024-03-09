Bir Suç Örgütü Daha Çökertildi! 'Ayhan Bora Kaplan' Soruşturmasında Yeni Gelişme: İkinci Tutuklama Kararı

T24'ten Asuman Karaca'nın haberine göre Ankara Başsavcılığı, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında geçen salı günü aralarında Ayhan Bora Kaplan’ın eski eşi, sevgilisi ve kız kardeşinin de yer aldığı 5 ilden 36 kişi hakkında yakalama kararı vermiş, bu kapsamda 21 kişi gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.