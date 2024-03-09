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Bir Suç Örgütü Daha Çökertildi! 'Ayhan Bora Kaplan' Soruşturmasında Yeni Gelişme: İkinci Tutuklama Kararı

Bir Suç Örgütü Daha Çökertildi! 'Ayhan Bora Kaplan' Soruşturmasında Yeni Gelişme: İkinci Tutuklama Kararı

Ankara Suç Örgütü
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.03.2024 - 10:51

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan'a mahkeme ikinci kez tutuklama kararı verdi. 

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Ankara'da yeraltı dünyasında "Kaplanlar" olarak bilinen suç örgütünün yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'a ilişkin soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Ankara'da yeraltı dünyasında "Kaplanlar" olarak bilinen suç örgütünün yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'a ilişkin soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik hazırladığı iddianame kabul edilmişti. Örgütün kurucusu ve yöneticisi Bora Kaplan hakkında, biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ile 169 yıl 6 ay hapis istenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik hazırladığı iddianame kabul edilmişti. Örgütün kurucusu ve yöneticisi Bora Kaplan hakkında, biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ile 169 yıl 6 ay hapis istenmişti.

T24'ten Asuman Karaca'nın haberine göre Ankara Başsavcılığı, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında geçen salı günü aralarında Ayhan Bora Kaplan’ın eski eşi, sevgilisi ve kız kardeşinin de yer aldığı 5 ilden 36 kişi hakkında yakalama kararı vermiş, bu kapsamda 21 kişi gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.

Haklarında gözaltı kararı verilenler arasında örgüt lideri olmakla suçlanan ve bu nedenle tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Fethi Koyuncu ve eski AK Parti Ankara İl Yöneticisi Barış Kurt da yer almıştı. Gözaltına alınan isimler emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye getirilerek, soruşturma savcısı tarafından sorgulandı. Örgüt soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Kaplan, Fethi Koyuncu ve Barış Kurt ise SEGBİS üzerinden sorguya alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilenler arasında örgüt lideri olmakla suçlanan ve bu nedenle tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Fethi Koyuncu ve eski AK Parti Ankara İl Yöneticisi Barış Kurt da yer almıştı. Gözaltına alınan isimler emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye getirilerek, soruşturma savcısı tarafından sorgulandı. Örgüt soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Kaplan, Fethi Koyuncu ve Barış Kurt ise SEGBİS üzerinden sorguya alındı.

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Dört şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Bora Kaplan, Fethi Koyuncu ve Barış Kurt’un yanı sıra, kağıt üzerinde Günay Restoran'ın sahibi olduğu öne sürülen Hıncal Alper Tansu da yer aldı. Sulh Ceza Hakimliğinin bu kararıyla Kaplan, Koyuncu ve Kurt, ikinci kez tutuklanmış oldu.

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Dört şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Bora Kaplan, Fethi Koyuncu ve Barış Kurt’un yanı sıra, kağıt üzerinde Günay Restoran'ın sahibi olduğu öne sürülen Hıncal Alper Tansu da yer aldı. Sulh Ceza Hakimliğinin bu kararıyla Kaplan, Koyuncu ve Kurt, ikinci kez tutuklanmış oldu.
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