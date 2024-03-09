Feci Ölüm: Tramvayın Çarptığı Motosikletli Hayatını Kaybetti
Feci Ölüm: Tramvayın Çarptığı Motosikletli Hayatını Kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, dün Laleli Durağı yakınlarında motosikletli İsmail Kurt'a çarptı.
Raylar ile tramvay arasına sıkışan motosiklet sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
36 yaşındaki motosiklet sürücü İsmail Kurt, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay yerinden görüntüler:
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