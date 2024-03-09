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Feci Ölüm: Tramvayın Çarptığı Motosikletli Hayatını Kaybetti

Feci Ölüm: Tramvayın Çarptığı Motosikletli Hayatını Kaybetti

Kaza Hastane
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.03.2024 - 13:16

İstanbul'un Fatih ilçesinde dün feci bir kaza yaşandı. Tramvayın altında kalan 36 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsmail Kurt yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, dün Laleli Durağı yakınlarında motosikletli İsmail Kurt'a çarptı.

Edinilen bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, dün Laleli Durağı yakınlarında motosikletli İsmail Kurt'a çarptı.

Raylar ile tramvay arasına sıkışan motosiklet sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Raylar ile tramvay arasına sıkışan motosiklet sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

36 yaşındaki motosiklet sürücü İsmail Kurt, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

36 yaşındaki motosiklet sürücü İsmail Kurt, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay yerinden görüntüler:

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