Yerel Seçime Geri Sayım Başladı: Özgür Özel, Canlı Yayında Son İstanbul Anketini Açıkladı
Yerel Seçime Geri Sayım Başladı: Özgür Özel, Canlı Yayında Son İstanbul Anketini Açıkladı
Yerel seçime günler kala bir televizyon programına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki son seçim anketini açıkladı. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, rakibi Murat Kurum'un önünde olduğuna dikkat çekti.
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31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı. sürerken; en Seçime günler kaldı. Ancak partililerin kıyasıya mücadelesi hızla devam ediyor. Büyük yarış her zaman olduğu gibi 16 milyonu aşan nüfusuyla İstanbul'da yaşanıyor.
Katıldığı Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, masasındaki son İstanbul anketine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakın rakibi Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un 4,5 puan önünde olduğunu açıkladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Olmayan bir adaya karşı fark daha fazlaydı. Hızlı kampanya ile Murat Kurum ivme kazanıyordu. Kurum kendi olmaktan çıktıkça. Ona bir kimlik oturtmaya çalışıyorlar. Kavga ediyor, hakaret ediyor. Bunun sayın Kurum'a oturmadığını defalarca deneyimledim. Tanıdığım Murat Kurum ile izlediğim Murat Kurum aynı değil'' dedi.
Anketin sonucunu paylaşan CHP'li Özel, ''Şu anda 4,5 puan Ekrem Bey'in lehine fark olduğunu arkadaşlar söyledi. Kurum'un her ankette geriye gidişini, konuşmasının dublaj gibi olmasına bağlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan gelecek de vaziyete el koyacak algısı zarar veriyor" diye konuştu.
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nedense bu anketlere inanmıyorum. ortada feto'ya halen daha hayran olan %52'lik bir kesim var
o yüzde 52 lik kesim var ya. sırf kendisinin hakir görüldüğünü düşündüğü için jakobenlerden yana olmuyor. sen de tayyibin değirmenine su taşımış oluyorsun. n... Devamını Gör
Aferin, böyle devam, hatta "ceket assak kazanır", "ayakkabı koysak kazanır" söylemlerini söyleyin tekrar, sonuçları zaten biliyoruz.
Kılışdarı imamoğlundan önde gösteren anketörlerine mi yaptıdın yine?