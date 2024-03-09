Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na Zehir Zemberek Sözler: 'Bitti Benim İçin, Entrikacı Siyasetçi'
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na Zehir Zemberek Sözler: 'Bitti Benim İçin, Entrikacı Siyasetçi'
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Fatih Portakal arasında çıkan tartışma büyüdü. CHP'li Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal'ın 'Burcu Köksal'la ilgili iddialarına sert bir yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği gazeteci Fatih Portakal'dan yanıt geldi.
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CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, zehir zemberek ifadeler kullandığı gazeteci Fatih Portakal'a, "Ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!" demişti. Bu açıklama sonrası tartışmanın fitili de çekilmiş oldu.
Bir canlı yayında konuşan gazeteci Fatih Portakal, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözleriyle ilgili bir iddiada bulunmuştu. Portakal tartışmalara neden bu açıklamanın Kılıçdaroğlu talimatıyla yapıldığını iddia etmişti.
Gazeteci Fatih Portakal'ın iddialarının doğru olmadığını dile getiren CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu T24 yazarı Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamada, "Burcu Köksal'a böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır. Ne yazık ki aleyhime kasıtlı yalan bir haber yapılıyor" demişti.
Kılıçdaroğlu, T24'e yaptığı açıklamayla kalmayıp bir de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi. "'İspatlayamam ama' diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!" diyen ve Portakal'a çok sert ifadelerle yüklenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Fatih Portakal, senin iftiralarının da mevcut iktidarın seçim zamanında attığı iftiralardan, sahte ve montaj videolarından bir farkı yoktur, müfterilerden yine Allah'a sığınıyorum. Seni milletimin ve namuslu gazetecilerin vicdanına havale ediyorum."
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Son olarak Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerine Fatih Portakal'dan yanıt gecikmedi. Portakal, "entrikacı siyasetçi" sözleriyle yüklendiği Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıtta şunları söyledi:
"Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiç kale almıyorum. Şu telefonumda o kadar çok şey vardır ki benim. Ben işini doğru yapan bir adamım. Kimse benim hakkımda yancıdır, dalkavuktur, çantacıdır diyemez. İmkanı yok diyemez. Diyenin alnını karışlarım. Bu kadar da net konuşuyorum. Ben doğru bildiğim yolda yürümeye devam eden, tek başına yürümeye devam eden bir insanım. Sevenim de çok fazla yoktur onu da söyleyeyim. Ama işimi iyi yapmaya çalışırım. Operasyonel olarak kullanılmamaya çalışırım. Seçim sonrasında gelen telefonları da biliyorum ben başka başka yerlerden bana.''
''Ne anlamda geldiğini, konuşturtmayın beni. Şimdi ben şunu söyledim, bir şeylere dayandırdığım için söylüyorum bunu. Söyleme özgürlüğüm de var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözü söylettiğini iddia ettim ve hala da iddiamın arkasındayım. 'Bana kaynak açıkla'... Öğretmeyin bana gazeteciliği. Ben size siyasetçiliği öğretmiyorum. Kemal Bey de kendi hakkında 'deepfake' hazırlayan insanlara namert demediği gibi bana namert diyor.''
''O namuslu gazetecilerden bir tanesi benim'' diyen Fatih Portakal sözlerine şöyle devam etti: ''Kemal Bey gidip de bir başkasını aramasaydınız keşke. Bir başka gazeteci üzerinden neden bunu yaptınız? Benim telefonum danışmanınızda vardır. Siz beni arayabilirdiniz. Ben de derdim ki o zaman Kemal Bey aradı bunu kabul etmiyor yalanladı. Ama zekisiniz bakın. Siz başka bir gazeteci üzerinden, o gazeteciyi arıyorsunuz, toplum bunu konuşsun diye mesajı oradan veriyorsunuz. Kemal Beycim siz beni arayabilirdiniz. Aramadınız. Bundan sonra arasanız da açmam zaten telefonu."
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için bittiğini ve telefon ile ararsa açmayacağını dile getiren gazeteci Fatih Portakal, son olarak şunları kaydetti:
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