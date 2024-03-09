Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na Zehir Zemberek Sözler: 'Bitti Benim İçin, Entrikacı Siyasetçi'

'Operasyon çekmeyin. Operasyona alet de olmayın arkadaşlar. Aranması gereken burada benim, ben, iddiayı ortaya atan da benim. Benim aranmam gerekirdi. Neden Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Portakal'ı aramadı diye de bir düşünün. Çünkü Kılıçdaroğlu gündemde yok. Bak bu şekilde gündeme geldi. Konuşturuyor adını, bir iki gün daha konuşturacak o kadar, fazlası da yok. Bitti benim için. Kale bile almıyorum sizi. Aynı sözleri aynen iade ediyorum size. Ve entrikacı siyasetçi diyorum size. Nerden sonra biliyor musunuz? 14 Mayıs'tan sonra o siyasette çevirdiğiniz entrikalardan dolayı. Bakın daha çok şey biliyorum da... Kale almıyorum, tamam bitti.'