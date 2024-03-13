Saadet Partisi ABB Adayı Cafer Güneş’ten Turgut Altınok’a Komedyenli Gönderme
Saadet Partisi ABB Adayı Cafer Güneş’ten Turgut Altınok’a Komedyenli Gönderme
Cumhur ittifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, malvarlığı sorusuna “Mülk Allah’ındır, biz emanetçiyiz” diyerek cevap vermişti. Saadet Partisi ABB adayı Cafer Güneş ise Altınok’a göndermede bulundu.
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Turgut Altınok, katıldığı canlı yayında malvarlığı sorusuna ilginç cevap vermişti.
Saadet Partisi ABB Adayı Cafer Güneş ise Turgut Altınok’un açıklamalarına komedyen Ali Congun’un bir şakasıyla göndermede bulundu.
Cafer Güneş’in paylaşımı 👇
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