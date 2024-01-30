Turgut Altınok Esnaf Ziyaretlerinden Beklediğini Bulamadı: 'Metro İstemiyorsun Yani'

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, partisinin 'kalesi' olan Mamak'taki esnaf ziyaretlerinde istediğini bulamadı. Vatandaşlardan birinden destek isteyen Altınok vatandaşa sorduğu 'Vereceğiz mi destek?' sorusuna 'Maalesef' yanıtını aldı.

Altınok bu yanıta karşılık 'O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?' dedi.