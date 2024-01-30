Turgut Altınok Esnaf Ziyaretlerinden Beklediğini Bulamadı: 'Metro İstemiyorsun Yani'
Turgut Altınok Esnaf Ziyaretlerinden Beklediğini Bulamadı: 'Metro İstemiyorsun Yani'
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, partisinin 'kalesi' olan Mamak'taki esnaf ziyaretlerinde istediğini bulamadı. Vatandaşlardan birinden destek isteyen Altınok vatandaşa sorduğu 'Vereceğiz mi destek?' sorusuna 'Maalesef' yanıtını aldı.
Altınok bu yanıta karşılık 'O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?' dedi.
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31 Mart'ta yapılacak olan seçimlere sayılı günler kala adayların oy arayışları tam gaz sürüyor. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un esnaf ziyareti ise sosyal medyada gündem oldu.
'AK Parti'nin kalesi' olarak bilinen Mamak'ta esnaf ziyaretlerinde bulunan Altınok'un rakibi Mansur Yavaş'a yönelik eleştirileri ise vatandaş nezdinde karşılık bulmadı.
Fox tv'de yer alan haberde Altınok, 'Metronuzu yapacağız, siz de destek vereceksiniz ki yapacağız. Vereceğiz mi destek?' dedi. Bu soru karşısında vatandaşın verdiği yanıt ise 'Maalesef' oldu.
Vatandaşın cevabı karşısında Altınok, 'O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?' ifadesiyle karşılık verdi. Bu ifade karşısında vatandaş ise 'Şu an aktif belediye başkanından memnunuz' diyerek yanıt verdi.
Bir başka vatandaşla konuşan Altınok, 'Yavaş ile bir 5 yıl daha gitmez yani' dedi. Vatandaş ise 'Yavaş başkana da kötü demeyelim, sevdiğim bir insan' açıklamasını yaptı.
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Altınok'un Fox Haber'de yer alan görüntüler 🎥
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