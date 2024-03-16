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Turgut Altınok’un Mal Varlığı Sosyal Medyanın Gündeminde: “Turgutoğulları Beyliği Kuracak Kadar Mülk”

Turgut Altınok’un Mal Varlığı Sosyal Medyanın Gündeminde: “Turgutoğulları Beyliği Kuracak Kadar Mülk”

Ankara Turgut Altınok
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.03.2024 - 10:25

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, ısrarlı çağrılar sonrasında mal varlığı açıklamasında bulundu. Altınok’un mal varlığında, 22 arsa, 23 ev, 2 bina, 25 tarla, 1 benzin istasyonu ve şirket hissesi yer aldı. Altınok, diğer adayların aksine banka hesaplarına açıklamasında yer vermedi. Turgut Altınok’un açıkladığı mal varlığı ise sosyal medyanın en çok konuşulan konularından oldu.

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Yerel seçimlere 1 aydan daha az süre kalırken, CHP’nin ABB adayı Mansur Yavaş’tan sonra Turgut Altınok da mal varlığı açıklamasında bulundu.

Yerel seçimlere 1 aydan daha az süre kalırken, CHP’nin ABB adayı Mansur Yavaş’tan sonra Turgut Altınok da mal varlığı açıklamasında bulundu.

Altınok’un, mal varlığında “arsa” veya “tarla” olarak gözüken bazı parsellerin metre kareleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

Altınok’un, mal varlığında “arsa” veya “tarla” olarak gözüken bazı parsellerin metre kareleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

Turgut Altınok’un mal beyanında 1 tarla olarak geçen tarlalardan birinin 4 milyon 943 bin 000 m2 büyüklüğünde olduğu ortaya çıktı.

Turgut Altınok’un mal beyanında 1 tarla olarak geçen tarlalardan birinin 4 milyon 943 bin 000 m2 büyüklüğünde olduğu ortaya çıktı.

Turgut Altınok, mal varlığını “anne sütü gibi helal” ve “sütte leke olur, bende olmaz” diyerek savundu ancak sosyal medyadaki yorumlardan kaçamadı.

Turgut Altınok, mal varlığını “anne sütü gibi helal” ve “sütte leke olur, bende olmaz” diyerek savundu ancak sosyal medyadaki yorumlardan kaçamadı.

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Mansur Yavaş'ın açıkladığı mal varlığı ise şöyle 👇

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