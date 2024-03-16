Turgut Altınok’un Mal Varlığı Sosyal Medyanın Gündeminde: “Turgutoğulları Beyliği Kuracak Kadar Mülk”

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, ısrarlı çağrılar sonrasında mal varlığı açıklamasında bulundu. Altınok’un mal varlığında, 22 arsa, 23 ev, 2 bina, 25 tarla, 1 benzin istasyonu ve şirket hissesi yer aldı. Altınok, diğer adayların aksine banka hesaplarına açıklamasında yer vermedi. Turgut Altınok’un açıkladığı mal varlığı ise sosyal medyanın en çok konuşulan konularından oldu.