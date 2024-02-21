Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Seçim Öncesi Kendisinin ve Eşinin Mal Varlığını Açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Seçim Öncesi Kendisinin ve Eşinin Mal Varlığını Açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim öncesi mal varlığını açıkladı.
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Mansur Yavaş, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak belirlenmişti.
Daha sonra Yavaş, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde, oyların yüzde 50,93'ünü alarak 8 Nisan 2019'da YSK’dan mazbatasını alıp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladı.
2024 yerel seçimlerinde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağını açıklayan Yavaş, seçim öncesinde eşinin ve kendisinin mal varlığını kamuoyu ile paylaştı.
İşte Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş'ın mal varlığı 👇🏻
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