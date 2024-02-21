Abdurrahman Dilipak’ın 15 Temmuz İddiaları: “4 Ay Önceden Darbeyi Haber Veren Kişiyle Konuştum”

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak’ın, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sözleri tartışılmaya devam ediyor. Dilipak, hükümetin darbe girişimini 4 ay önceden bildiğini ifade etmişti ve MHP lideri Devlet Bahçeli meclis kürsüsünden Dilipak ile ilgili ağır sözler kullanmıştı. Abdurrahman Dilipak, bugün katıldığı bir yayında 15 Temmuz ile ilgili iddialarının arkasında durdu.