Abdurrahman Dilipak’ın 15 Temmuz İddiaları: “4 Ay Önceden Darbeyi Haber Veren Kişiyle Konuştum”
Abdurrahman Dilipak’ın 15 Temmuz İddiaları: “4 Ay Önceden Darbeyi Haber Veren Kişiyle Konuştum”
Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak’ın, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sözleri tartışılmaya devam ediyor. Dilipak, hükümetin darbe girişimini 4 ay önceden bildiğini ifade etmişti ve MHP lideri Devlet Bahçeli meclis kürsüsünden Dilipak ile ilgili ağır sözler kullanmıştı. Abdurrahman Dilipak, bugün katıldığı bir yayında 15 Temmuz ile ilgili iddialarının arkasında durdu.
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Uzun süre Akit Gazetesi’nde köşe yazıları yazan Abdurrahman Dilipak, hükümetin darbeyi 4 ay önceden haber aldığını ve engellemek yerine karşı operasyon düzenlediğinİ ve bu sırada her şeyden habersiz halkın arada kaldığını iddia etmişti.
Dilipak’ın bu açıklamalar, hükümet cephesinde tepki çekmiş ve son olarak Devlet Bahçeli, Dilipak için sert açıklamalarda bulunmuştu.
Abdurrahman Dilipak, bugün gazeteci Muhammed Vefa’nın yayınına katılarak 15 Temmuz ile ilgili iddialarının arkasında durdu.
Dilipak, darbeyi 4 ay önceden Beştepe’ye haber veren kişiyle konuştuğunu, konuyla ilgili Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ile görüşme yaptığını ve ihbarı onun da onayladığını söyledi.
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