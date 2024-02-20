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Devlet Bahçeli’nden Dilipak’a Tepki: “15 Temmuz’a Tiyatro Demek Alçaklığın Dibi”

Devlet Bahçeli’nden Dilipak’a Tepki: “15 Temmuz’a Tiyatro Demek Alçaklığın Dibi”

Devlet Bahçeli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.02.2024 - 12:13

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin Meclis’teki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Danıştay’ın, KHK ile atılan hakim ve savcıları göreve döndürmesini eleştiren Bahçeli, 15 Temmuz ile ilgili iddialarda bulunan Abdurrahman Dilipak’a da tepki gösterdi.

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Abdurrahman Dilipak, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hükümetin 15 Temmuz darbe girişimini 4 ay önceden bildiğini iddia etmişti.

Abdurrahman Dilipak, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hükümetin 15 Temmuz darbe girişimini 4 ay önceden bildiğini iddia etmişti.

Dilipak’ın paylaşımı 👇

MHP lideri Devlet Bahçeli, Danıştay’ın kararı ile birlikte Abdurrahman Dilipak’ın açıklamasına tepki gösterdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Danıştay’ın kararı ile birlikte Abdurrahman Dilipak’ın açıklamasına tepki gösterdi.

“Danıştay 5. Daire’nin FETO’dan ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğe iade eden kararı çok tehlikelidir, hukuku bir temeli yoktur.”

“Danıştay 5. Daire’nin FETO’dan ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğe iade eden kararı çok tehlikelidir, hukuku bir temeli yoktur.”

“Danıştay 5. Dairesi adalet ve hukuka göre karar vermemiştir. Allahtan HSK devreye girmiş 387 kişi hakkında yeni bir inceleme başlatmış aynı zamanda gerekli itirazlar yapılmıştır.”

“Danıştay 5. Dairesi adalet ve hukuka göre karar vermemiştir. Allahtan HSK devreye girmiş 387 kişi hakkında yeni bir inceleme başlatmış aynı zamanda gerekli itirazlar yapılmıştır.”
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“Tam böyle bir zamanda ahı gitmiş vahı kalmış bir yazar müsveddesi sosyal medyada hesabından 15 Temmuz ile ilgili demiş ki hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılarıyla biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı sonuçta olan bu ülkeye oldu.”

“Tam böyle bir zamanda ahı gitmiş vahı kalmış bir yazar müsveddesi sosyal medyada hesabından 15 Temmuz ile ilgili demiş ki hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılarıyla biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı sonuçta olan bu ülkeye oldu.”

“ Bu şahıs iddialarının ispatını yapmazsa, şerefli bir Türk savcısının huzurunda yazdıklarını teşvik etmezse dünyanın en namert insanıdır! FETÖ’nun propagandasına çanak tutulması, 15 Temmuz’a tiyatro denilmesi alçaklığın dibidir."

“ Bu şahıs iddialarının ispatını yapmazsa, şerefli bir Türk savcısının huzurunda yazdıklarını teşvik etmezse dünyanın en namert insanıdır! FETÖ’nun propagandasına çanak tutulması, 15 Temmuz’a tiyatro denilmesi alçaklığın dibidir."

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