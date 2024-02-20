Devlet Bahçeli’nden Dilipak’a Tepki: “15 Temmuz’a Tiyatro Demek Alçaklığın Dibi”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin Meclis’teki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Danıştay’ın, KHK ile atılan hakim ve savcıları göreve döndürmesini eleştiren Bahçeli, 15 Temmuz ile ilgili iddialarda bulunan Abdurrahman Dilipak’a da tepki gösterdi.