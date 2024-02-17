HSK Harekete Geçti: Danıştay’ın Geri Döndürdüğü Yargı Mensupları İçin Yeni Soruşturma

Danıştay, 387 hakim ve savcı hakkında, ihraç edildikleri mesleklerine geri dönüş kararı vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil birçok kişinin tepki gösterdiği olay sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yeni soruşturma başlattığı ortaya çıktı.