HSK Harekete Geçti: Danıştay’ın Geri Döndürdüğü Yargı Mensupları İçin Yeni Soruşturma
HSK Harekete Geçti: Danıştay’ın Geri Döndürdüğü Yargı Mensupları İçin Yeni Soruşturma
Danıştay, 387 hakim ve savcı hakkında, ihraç edildikleri mesleklerine geri dönüş kararı vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil birçok kişinin tepki gösterdiği olay sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yeni soruşturma başlattığı ortaya çıktı.
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Danıştay 5. Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen 387 yargı mensubunun geri dönüş yolunu açmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay’ın aldığı yargı kararını eleştirmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün yaptığı açıklamada mesleğe geri dönüş kararı çıkan hakim ve savcılar hakkında yeni soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.
Tunç, HSK’da mesleğe dönen yargı mensupları için yeni soruşturma açıldığını ve dosyaların yeniden inceleneceğini duyurdu.
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