Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dönüş Uçağında Açıklamalar: Mısır Ziyareti İçin Sisi Israr Etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dönüş Uçağında Açıklamalar: Mısır Ziyareti İçin Sisi Israr Etmiş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’a düzenlediği resmi ziyaretin dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamada bulundu. Erdoğan, Danıştay’ın FETÖ sebebiyle ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkındaki geri dönüş kararına tepki gösterdi, Mısır’a yaptığı ziyaretin mevkidaşı Sisi’nin ısrarı sebebiyle olduğunu söyledi.
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Danıştay 5. Dairesi, FETÖ sebebiyle meslekten ihraç edilen 450 yargı mensubunun geri dönüşünün yolunu açmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Danıştay'ın aldığı bu karara sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız.” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı kararları hazmedemediğini ve son olarak BTK ile ilgili aldığı kararın da takipçisi olacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı, Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşanan maden kazasıyla ilgili önceliklerinin toprak altında kalan madencilere ulaşmak olduğunu ve sonrasında olayla ilgili detaylı soruşturma yapılacağını söyledi.
Erdoğan Mısır ziyaretiyle ilgili olarak ise “Mısır’a bu ziyaretimiz Sayın Sisi'nin çok ısrarlı davetiyle gerçekleşti. Ben de kendilerine Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımızın gerçekleştirilmesini, bu adımın atılmasını teklif ettim. Kendileri de bunu kabul ettiler. Dışişleri Bakanlarımız irtibatlarını devam ettirecekler. Büyük ihtimalle Sayın Sisi Nisan veya Mayıs'ta Ankara'ya gelerek iade-i ziyareti gerçekleştirmiş olacak.” ifadelerini kullandı.
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Recep Tayyip Erdoğan son olarak ABD ile yaşanan F-16 meselesiyle ilgili; “ABD ile aramızda bu son attığımız adımlar neticesinde olumlu bazı gelişmelerden söz edebiliriz. Şu anda Kongre’deki hava olumlu. Aynı şekilde Senato’dan da olumlu sesler geliyor. ABD ile benzer düşündüğümüz ya da üzerinde uzlaştığımız konuların sayısı artıyor diyebiliriz. Şu anda olumsuz bir gidiş yok, tam aksine olumlu bir gelişme var” dedi.
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