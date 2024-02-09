Devlet Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi Milli Güvenlik Sorunudur, Ya Kapatılmalı Ya da Yapılandırılmalıdır”
Devlet Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi Milli Güvenlik Sorunudur, Ya Kapatılmalı Ya da Yapılandırılmalıdır”
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı sert sözlerle eleştirerek ''AYM artık milli güvenlik sorunudur. AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır'' diye konuştu.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.
MHP lideri Bahçeli'nin hedefinde AYM Başkanı Zühtü Arslan da vardı. ''AYM artık milli güvenlik sorunudur.'' diyen Bahçeli, AYM'nin ya kapatılması ya da baştan yapılandırılması gerektiğini söyledi.
MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
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