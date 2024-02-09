Devlet Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi Milli Güvenlik Sorunudur, Ya Kapatılmalı Ya da Yapılandırılmalıdır”

“Çağlayan Adliyesi'nde saldıran 2 teröristin kimler tarafından savunulduğu deşifre olmuştur. Adliyenin önünde alnının çatından vurularak indirilen terörist lehine AYM'nin 6 Şubat 2020 tarihinde açıkladığı hak ihlali kararıdır. AYM adalet ve hukuk ilkelerine savaş açmıştır. Hak ihlali kararı ile ödüllendirilen terörist 4 yıl sonra terör saldırısında imha edilmiştir. AYM haini haklı görmüş Türk polisi de hak öyle değil böyle olur mesajıyla gereğini yapmıştır. Hak ihlali kararlarıyla Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik ve tarihsel haklarına ölümcül darbeler vurduğunuzu ne zaman anlayacaksınız? Be hey vicdansızlar teröristin hakkı mı olur? Teröriste hak veren bir mahkeme Türk mahkemesi olamaz.

Anayasanın 153. maddesinin bireysel hak ihlali kararlarını kapsamayacağına göre neyin dayatmasını yapıyorsunuz, nereye hizmet ediyorsunuz? AYM artık milli güvenlik sorunudur. Böyle gidemez. Böyle bir mahkeme yapısı Türkiye'de yüksek yargı organları içinde yer alamaz.

Verdiği skandal hak ihlali kararlarıyla iç huzur ortamını sarsan AYM tekrar ifade ediyorum ki ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır.”