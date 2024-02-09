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Devlet Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi Milli Güvenlik Sorunudur, Ya Kapatılmalı Ya da Yapılandırılmalıdır”

Devlet Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi Milli Güvenlik Sorunudur, Ya Kapatılmalı Ya da Yapılandırılmalıdır”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.02.2024 - 16:21

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı sert sözlerle eleştirerek ''AYM artık milli güvenlik sorunudur. AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır'' diye konuştu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

MHP lideri Bahçeli'nin hedefinde AYM Başkanı Zühtü Arslan da vardı. ''AYM artık milli güvenlik sorunudur.'' diyen Bahçeli, AYM'nin ya kapatılması ya da baştan yapılandırılması gerektiğini söyledi.

MHP lideri Bahçeli'nin hedefinde AYM Başkanı Zühtü Arslan da vardı. ''AYM artık milli güvenlik sorunudur.'' diyen Bahçeli, AYM'nin ya kapatılması ya da baştan yapılandırılması gerektiğini söyledi.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

“Çağlayan Adliyesi'nde saldıran 2 teröristin kimler tarafından savunulduğu deşifre olmuştur. Adliyenin önünde alnının çatından vurularak indirilen terörist lehine AYM'nin 6 Şubat 2020 tarihinde açıkladığı hak ihlali kararıdır. AYM adalet ve hukuk ilkelerine savaş açmıştır. Hak ihlali kararı ile ödüllendirilen terörist 4 yıl sonra terör saldırısında imha edilmiştir. AYM haini haklı görmüş Türk polisi de hak öyle değil böyle olur mesajıyla gereğini yapmıştır. Hak ihlali kararlarıyla Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik ve tarihsel haklarına ölümcül darbeler vurduğunuzu ne zaman anlayacaksınız? Be hey vicdansızlar teröristin hakkı mı olur? Teröriste hak veren bir mahkeme Türk mahkemesi olamaz.

Anayasanın 153. maddesinin bireysel hak ihlali kararlarını kapsamayacağına göre neyin dayatmasını yapıyorsunuz, nereye hizmet ediyorsunuz? AYM artık milli güvenlik sorunudur. Böyle gidemez. Böyle bir mahkeme yapısı Türkiye'de yüksek yargı organları içinde yer alamaz.

Verdiği skandal hak ihlali kararlarıyla iç huzur ortamını sarsan AYM tekrar ifade ediyorum ki ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır.”

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