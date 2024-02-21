'İliç'e Geçirdiğim Operasyon Nedeniyle Gelemedim' Demişti! Mehmet Özhaseki 3 İlde Etkinliğe Katılmış

'Bakan yalan söylemez' diyen Başarır, 'Mehmet Özhaseki, 14 Şubat’ta neredeymiş, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile Kentsel Dönüşüm İstişare toplantısı yapmış. 19 Şubat’ta neredeymiş? Osmaniye’de deprem konutları kura ve anahtar teslim törenindeymiş. Murat Kurum’un da bu Bakan’ın da çevreye ilişkin talanlarını biliyorum, talanlarına da bu ülke alışkın. Ama bir Bakan yalan söyler mi? ’13 Şubat’ta ameliyat oldum’ diyor, Türkiye’de infial yaratan, İliç’te bir facia meydana geliyor, 9 işçimiz hâlâ o toprağın altında çıkıp çıkmayacağı belli değil, bugün gidiyor, ‘Ameliyat oldum’ diyor. Peki, ameliyatlı bir şekilde İstanbul’da, Osmaniye’de oluyorsun da 8 gün sonra İliç’e gitmeye utanmıyor musun?' ifadelerini kullandı.