'İliç'e Geçirdiğim Operasyon Nedeniyle Gelemedim' Demişti! Mehmet Özhaseki 3 İlde Etkinliğe Katılmış
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'ın İliç ilçesine geçirdiği operasyon nedeniyle geç geldiğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 14, 19 ve 20 Şubat'ta farklı etkinliklere katıldığı ortaya çıktı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen facia sonrası yürütülen faliyetlere ilişkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Açıklamalar sonrasında basın mensuplarının sorularını dinleyen Mehmet Özhaseki'ye neden bölgeye geç geldiği soruldu. Özhaseki soruya '1 ay önce bir operasyon geçirdim ve olayın yaşandığı gün 2 saatlik bir operasyon daha geçirdim' diyerek bölgeye geç gelişinin sebebi olarak sağlık sorunlarını gösterdi.
Ancak Özhaseki'nin 14,19 ve 20 Şubat tarihlerinde farklı illerde gerçekleştirilen etkinliklere katıldığı görüldü.
Özhaseki'nin 14 Şubat'ta İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile kentsel dönüşüm istişare toplantısına katıldığı görülürken; 19 Şubat'ta Osmaniye'de, 20 Şubat'ta ise Adana'da Deprem Konutları Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldığı görüldü.
Özhaseki'ye bir tepki de CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi.
'Bakan yalan söylemez' diyen Başarır, 'Mehmet Özhaseki, 14 Şubat’ta neredeymiş, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile Kentsel Dönüşüm İstişare toplantısı yapmış. 19 Şubat’ta neredeymiş? Osmaniye’de deprem konutları kura ve anahtar teslim törenindeymiş. Murat Kurum’un da bu Bakan’ın da çevreye ilişkin talanlarını biliyorum, talanlarına da bu ülke alışkın. Ama bir Bakan yalan söyler mi? ’13 Şubat’ta ameliyat oldum’ diyor, Türkiye’de infial yaratan, İliç’te bir facia meydana geliyor, 9 işçimiz hâlâ o toprağın altında çıkıp çıkmayacağı belli değil, bugün gidiyor, ‘Ameliyat oldum’ diyor. Peki, ameliyatlı bir şekilde İstanbul’da, Osmaniye’de oluyorsun da 8 gün sonra İliç’e gitmeye utanmıyor musun?' ifadelerini kullandı.