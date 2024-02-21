Göçük Altında Kalan İşçileri Arama Faaliyetlerine Ara Verildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen altın madeni faciası sonrası başlatılan arama çalışmalarına güvenlik sağlanana kadar ara verildiğini açıkladı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen göçükte 9 işçiyi arama kurtarma çalışmalarına, çevre ölçümlerine ve adli sürece ilişkin bakanlardan açıklama geldi.
Yürütülen faaliyetlerle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede yaşanan toprak kaymaları nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.
Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
'Olayın olduğu andan itibaren, çok büyük bir seferberlik halinde çalışmalar sürüyor. 3 bine yakın personel, 800'ün üzerinde araç gereç var. Bu büyük bir kaza. Büyük bir kütleden bahsediyoruz. 2 milyon metreküp bir kütle. Kayma hiçbir şekilde durmadı. 3 gün öncesinde güvenlik gerekçesi nedeniyle arama faaliyetlerine ara vermiştik. Sebebi de önce arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğini öncülüyoruz. Yukarıdaki stent de aktif şekilde kaymalar devam etti. Sabırlı ve Mangal açık ocağındaki faaliyetlere ara veriyoruz. Aşağıdaki güvenli çalışmaya vesile olana kadar arama çalışmalarına ara veriyoruz. Güvenle çalışabilirsiniz denildiği anda faaliyetlere devam edilecek'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 9 noktadan numune alındığını zehirli bir atığa rastlanmadığını söyledi. Özhaseki, bölgede siyanürle ilgili ölçümlerin sürdüğünü bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, soruşturmada gözaltı sayısının artabileceğini söyledi.
Bayraktar, 'Şu anda 6’sı tutuklu 3’ü adli kontrol şartıyla serbest olmak kaydıylsa 9 kişi hakkında adli işlemler devam ediyor' ifadelerini kullanan Bayraktar, 'Heyelan riski göz önünde bulundurularak çalışmalar devam ediyor. Aileleri sürekli bilgilendiriyoruz. Madeni bilen insanlar, ne tür zorluklarla birlikte olduğumuzu biliyorlar. Onlarla birlikte olacağımızı ifade ediyorum. İdari ve adli konudaki süreç devam ediyor. Buradaki sorumlu kişilere adli soruşturmalar yapılacaktır. Sayı artabilir.' dedi.