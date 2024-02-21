Göçük Altında Kalan İşçileri Arama Faaliyetlerine Ara Verildi

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Olayın olduğu andan itibaren, çok büyük bir seferberlik halinde çalışmalar sürüyor. 3 bine yakın personel, 800'ün üzerinde araç gereç var. Bu büyük bir kaza. Büyük bir kütleden bahsediyoruz. 2 milyon metreküp bir kütle. Kayma hiçbir şekilde durmadı. 3 gün öncesinde güvenlik gerekçesi nedeniyle arama faaliyetlerine ara vermiştik. Sebebi de önce arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğini öncülüyoruz. Yukarıdaki stent de aktif şekilde kaymalar devam etti. Sabırlı ve Mangal açık ocağındaki faaliyetlere ara veriyoruz. Aşağıdaki güvenli çalışmaya vesile olana kadar arama çalışmalarına ara veriyoruz. Güvenle çalışabilirsiniz denildiği anda faaliyetlere devam edilecek'