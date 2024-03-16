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Ekrem İmamoğlu’na Kur'an-ı Kerim ile Provokasyon: “Ablamız Kandırılmış”

Ekrem İmamoğlu’na Kur'an-ı Kerim ile Provokasyon: “Ablamız Kandırılmış”

Ekrem İmamoğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.03.2024 - 15:14

CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki metro açılışında yaptığı konuşma sırasında kendisine Kur'an-ı Kerim göstererek protesto eden bir vatandaşla tartıştı. İmamoğlu, dini siyasete alet edenler için “Allah ıslah etsin” ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı Çekmeköy - Samandıra 1. Etap Açılışı'nda konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı Çekmeköy - Samandıra 1. Etap Açılışı'nda konuştu.

İmamoğlu, konuşması sırasında kalabalık arasından kendisine Kur’an-ı Kerim gösteren bir kadınla tartıştı.

İmamoğlu, konuşması sırasında kalabalık arasından kendisine Kur’an-ı Kerim gösteren bir kadınla tartıştı.

Kadına tepki gösteren kalabalığı ‘sakin olmaya’ davet eden İmamoğlu, "Belli ki aldatılmış bir ablamız. Biz onları da kurtaracağız. Eline Kuran-ı Kerim alıp siyaset yapanları Allah ıslah etsin" dedi.

Kadına tepki gösteren kalabalığı ‘sakin olmaya’ davet eden İmamoğlu, "Belli ki aldatılmış bir ablamız. Biz onları da kurtaracağız. Eline Kuran-ı Kerim alıp siyaset yapanları Allah ıslah etsin" dedi.

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