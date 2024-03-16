Ekrem İmamoğlu’na Kur'an-ı Kerim ile Provokasyon: “Ablamız Kandırılmış”

CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki metro açılışında yaptığı konuşma sırasında kendisine Kur'an-ı Kerim göstererek protesto eden bir vatandaşla tartıştı. İmamoğlu, dini siyasete alet edenler için “Allah ıslah etsin” ifadelerini kullandı.