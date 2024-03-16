Ekrem İmamoğlu’na Kur'an-ı Kerim ile Provokasyon: “Ablamız Kandırılmış”
Ekrem İmamoğlu’na Kur'an-ı Kerim ile Provokasyon: “Ablamız Kandırılmış”
CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki metro açılışında yaptığı konuşma sırasında kendisine Kur'an-ı Kerim göstererek protesto eden bir vatandaşla tartıştı. İmamoğlu, dini siyasete alet edenler için “Allah ıslah etsin” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı Çekmeköy - Samandıra 1. Etap Açılışı'nda konuştu.
İmamoğlu, konuşması sırasında kalabalık arasından kendisine Kur’an-ı Kerim gösteren bir kadınla tartıştı.
Kadına tepki gösteren kalabalığı ‘sakin olmaya’ davet eden İmamoğlu, "Belli ki aldatılmış bir ablamız. Biz onları da kurtaracağız. Eline Kuran-ı Kerim alıp siyaset yapanları Allah ıslah etsin" dedi.
İşte yaşananlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda