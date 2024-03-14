A Haber Gece Yarısı Ekrem İmamoğlu'nun Dedesinin Mezarına Gidip Gerçekten Gazi Olup Olmadığını Kontrol Etmiş

Yerel seçimlere çok az bir zamanın kaldığı şu günlerde bütün gözler büyük şehirlerimizde. Özellikle Ekrem İmamoğlu bu sürecin en öne çıkan isimlerinden biri. Çünkü İBB'nin mevcut başkanı İmamoğlu önceki seçimde zorlu bir süreç geçirmişti.