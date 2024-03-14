A Haber Gece Yarısı Ekrem İmamoğlu'nun Dedesinin Mezarına Gidip Gerçekten Gazi Olup Olmadığını Kontrol Etmiş

Yerel seçimlere çok az bir zamanın kaldığı şu günlerde bütün gözler büyük şehirlerimizde. Özellikle Ekrem İmamoğlu bu sürecin en öne çıkan isimlerinden biri. Çünkü İBB'nin mevcut başkanı İmamoğlu önceki seçimde zorlu bir süreç geçirmişti.
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Cüneyt Özdemir'in programına konuk olan Ekrem İmamoğlu A Haber'in gerçekleştirdiği ilginç olayı anlattı.
Gecenin bir yarısı İmamoğlu'nun köyüne giden A Haber ekipleri, Ekrem İmamoğlu'nun dedesinin mezarına giderek gerçekten İstiklal Savaşı Gazisi olup olmadığını kontrol etmeye çalışmış.
Köyde az insan olduğu için, dedesinin bir yakını tarafından mezarda ışığın fark edilmesiyle ortaya çıkan olayı İmamoğlu "Utanmazlık" olarak özetledi.
İşte o program;
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