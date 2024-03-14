Ekrem İmamoğlu ve Bir Seçmen Arasında Kemal Sunal Filmlerini Aratmayan Anlar Yaşandı: "Bu da Her Yerde Ya"

Yerel seçimlere çok kısa bir süre kaldı. Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. Seçime sayılı günler kala adaylar halkla daha sık bir araya geliyor. Bu buluşmalarda gündem olan anlar da yaşanıyor.
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Bu süreçte gözlerin en çok üzerine çevrildiği isim elbette ki İBB mevcut başkanı ve yeni dönem başkan Adayı Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu ile bir seçmen arasında güldüren bir diyalog yaşandı.
Yaşanan o anlar, bir Kemal Sunal filmi sahnesine benzetildi.
İşte o anlar;
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