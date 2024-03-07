Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel Serisinde Ekrem İmamoğlu'nun Konuk Olduğu Bölümün Tanıtımı Yayınlandı

Oğuzhan Uğur'un BabaLa TV isimli kanalında gerçekleştirdiği Mevzular Açık Mikrofon bölümü, özellikle geçtiğimiz seçim döneminde çok ses geçirmişti bildiğiniz üzere. Aynı programın Yerel Seçim Özel serisi de, öne çıkan adaylarla gerçekleştirildi.
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Programın konuklarından biri ve en merak edileni de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı ve yeni dönem başkan adayı Ekrem İmamoğlu'ydu.
İmamoğlu'nun konuk olduğu bölümün tanıtımı Oğuzhan Uğur'un sosyal medya hesabında yayınlandı.
Dikkat çeken sorular ve İmamoğlu'nun kendi tarzıyla verdiği yanıtlarla fragman kısa sürede gündem oldu.
İşte o tanıtım;
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Heycanımız yüksekkkk, gençliğimiz var gençliğimiizz..umarım kılıçdaroğlu'nun sattığı gibi satmaz bizi..