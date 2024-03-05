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YRP'nin Düzce Belediye Başkanı Adayı Olan Eski Şarkıcı Davut Güloğlu Bir Vatandaşla Tartışma Yaşadı

YRP'nin Düzce Belediye Başkanı Adayı Olan Eski Şarkıcı Davut Güloğlu Bir Vatandaşla Tartışma Yaşadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 00:29

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Yerel seçimlere çok az bir zaman kala seçim yarışında da gündem olan olaylar yaşanmaya başladı. Bir haber de Yeniden Refah Partisi'nin Düzce Belediye Başkanı adayı eski şarkıcı Davut Güloğlu'ndan geldi.

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Davut Güloğlu, Düzce halkıyla bir araya geldiği bir ortamda bir vatandaş Davut Güloğlu'na sesini yükseltti.

Davut Güloğlu, Düzce halkıyla bir araya geldiği bir ortamda bir vatandaş Davut Güloğlu'na sesini yükseltti.

Güloğlu da mikrofonunu bırakarak vatandaşa karşılık verince ortam iyice gerildi.

Güloğlu da mikrofonunu bırakarak vatandaşa karşılık verince ortam iyice gerildi.

İkili orada bulunan diğer vatandaşlar ve parti görevlileri tarafından sakinleştirildi.

İkili orada bulunan diğer vatandaşlar ve parti görevlileri tarafından sakinleştirildi.

İşte o anlar;

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