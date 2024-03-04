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İkincisi Geldi! Kafası Karışık Seçmenin "Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna Verdiği Birbirinden İlginç Yanıtlar

İkincisi Geldi! Kafası Karışık Seçmenin "Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna Verdiği Birbirinden İlginç Yanıtlar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 22:26

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Yerel seçimlere az bir zaman kadı. Bu süreçte sokak röportajlarında da halkın nabzı tutuluyor. Özellikle bütün gözlerin çevrili olduğu İstanbul'da halkın vereceği karar merak konusu. Bu sebeple İstanbul'da halka sık sık mikrofon uzatılıyor. Fakat seçmenin bu noktada kafası biraz karışabiliyor.

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Sokak röportajları, bildiğiniz üzere birbirinden ilginç anlara sahne oluyor.

Sokak röportajları, bildiğiniz üzere birbirinden ilginç anlara sahne oluyor.

Halkın "Kime oy vereceksiniz?" sorusuna verdikleri birbirinden ilginç yanıtlar biraya getirildi. Hatta bu bir video serisine dönüştü.

Halkın "Kime oy vereceksiniz?" sorusuna verdikleri birbirinden ilginç yanıtlar biraya getirildi. Hatta bu bir video serisine dönüştü.

Videonun ikincisi de ilki gibi kısa sürede beğeni topladı.

Videonun ikincisi de ilki gibi kısa sürede beğeni topladı.

İşte o video;

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lonewolf~

Ülkenin Iq seviyesi yerlerde. Atam sadece Türk milleti zeki derken yanıldı.

Cübbeli Palpatine Hoca

İki kere seyrettim, gülmekten yerlere yattım. Eşek var ya eşek? Bildiğimiz dümdüz hayvan olan eşek, yemin ederim bunlardan akıllıdır.

Erkin esenn

Eşşek değil düz zebra

Skorpios

Ve bunlar oy kullanacak!! bir çok insanın hakkına girecek.