İkincisi Geldi! Kafası Karışık Seçmenin "Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna Verdiği Birbirinden İlginç Yanıtlar

Yerel seçimlere az bir zaman kadı. Bu süreçte sokak röportajlarında da halkın nabzı tutuluyor. Özellikle bütün gözlerin çevrili olduğu İstanbul'da halkın vereceği karar merak konusu. Bu sebeple İstanbul'da halka sık sık mikrofon uzatılıyor. Fakat seçmenin bu noktada kafası biraz karışabiliyor.