İkincisi Geldi! Kafası Karışık Seçmenin "Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna Verdiği Birbirinden İlginç Yanıtlar

Yerel seçimlere az bir zaman kadı. Bu süreçte sokak röportajlarında da halkın nabzı tutuluyor. Özellikle bütün gözlerin çevrili olduğu İstanbul'da halkın vereceği karar merak konusu. Bu sebeple İstanbul'da halka sık sık mikrofon uzatılıyor. Fakat seçmenin bu noktada kafası biraz karışabiliyor.
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Sokak röportajları, bildiğiniz üzere birbirinden ilginç anlara sahne oluyor.
Halkın "Kime oy vereceksiniz?" sorusuna verdikleri birbirinden ilginç yanıtlar biraya getirildi. Hatta bu bir video serisine dönüştü.
Videonun ikincisi de ilki gibi kısa sürede beğeni topladı.
İşte o video;
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Ülkenin Iq seviyesi yerlerde. Atam sadece Türk milleti zeki derken yanıldı.
İki kere seyrettim, gülmekten yerlere yattım. Eşek var ya eşek? Bildiğimiz dümdüz hayvan olan eşek, yemin ederim bunlardan akıllıdır.
Eşşek değil düz zebra
Ve bunlar oy kullanacak!! bir çok insanın hakkına girecek.