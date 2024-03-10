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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taklidiyle Tanınan Muhammed Nur Nahya Bu Sefer de İmamoğlu ve Kurum'u Ringe Çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taklidiyle Tanınan Muhammed Nur Nahya Bu Sefer de İmamoğlu ve Kurum'u Ringe Çıkardı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 20:36

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Yerel seçimlerin en öne çıkan ismleri AKP adayı Murat Kurum ve İBB mevcut başkanı Ekrem İmamoğlu bildiğiniz üzere. Bu süreçte tüm gözler bu iki ismin üzerindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi ile tanınan Muhammed Nur Nahya da bu durumu es geçmedi.

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Nahya yeni videosunda Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'u ringe çıkardı.

Nahya yeni videosunda Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'u ringe çıkardı.

Videonun sonunda berabere biten maçta sonuç sandığa kaldı.

Videonun sonunda berabere biten maçta sonuç sandığa kaldı.

İşte o video;

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Emin olun bu kurumu aday gösterdi diye Erdoğan bile rahatsız pişman, hadi bastır ekrem