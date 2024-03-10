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"Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna Verilen Birbirinden İlginç Cevaplara Bir Yenisi Daha Eklendi

"Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna Verilen Birbirinden İlginç Cevaplara Bir Yenisi Daha Eklendi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 12:46

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Seçimlere sayılı günler kala insanlar kime oy verecekleri konusunda netleşti. Sokak röportajlarında da insanlara kimlere oy verecekleri soruluyor ve halkın nabzı yoklanıyor. Fakat bazı seçmenlerin özellikle oy verecekleri adayların isimleri konusunda kafaları bir hayli karışık.

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Geçtiğimiz günlerde "Kime oy vereceksiniz?" sorusuna verilen Murat Kavurma, Ekrem İmarı gibi birbirinden ilginç cevapları duymuştuk.

Geçtiğimiz günlerde "Kime oy vereceksiniz?" sorusuna verilen Murat Kavurma, Ekrem İmarı gibi birbirinden ilginç cevapları duymuştuk.

O cevaplara bugün de bir yenisi eklendi. Kadının verdiği cevap, adayın isiminin doğrusunu unutturdu.

O cevaplara bugün de bir yenisi eklendi. Kadının verdiği cevap, adayın isiminin doğrusunu unutturdu.

İşte o röportaj;

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