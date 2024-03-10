"Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna Verilen Birbirinden İlginç Cevaplara Bir Yenisi Daha Eklendi

Seçimlere sayılı günler kala insanlar kime oy verecekleri konusunda netleşti. Sokak röportajlarında da insanlara kimlere oy verecekleri soruluyor ve halkın nabzı yoklanıyor. Fakat bazı seçmenlerin özellikle oy verecekleri adayların isimleri konusunda kafaları bir hayli karışık.