"Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna Verilen Birbirinden İlginç Cevaplara Bir Yenisi Daha Eklendi

Seçimlere sayılı günler kala insanlar kime oy verecekleri konusunda netleşti. Sokak röportajlarında da insanlara kimlere oy verecekleri soruluyor ve halkın nabzı yoklanıyor. Fakat bazı seçmenlerin özellikle oy verecekleri adayların isimleri konusunda kafaları bir hayli karışık.
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Geçtiğimiz günlerde "Kime oy vereceksiniz?" sorusuna verilen Murat Kavurma, Ekrem İmarı gibi birbirinden ilginç cevapları duymuştuk.
O cevaplara bugün de bir yenisi eklendi. Kadının verdiği cevap, adayın isiminin doğrusunu unutturdu.
İşte o röportaj;
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