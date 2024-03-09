Yaya Geçidine Yürümeye Üşendi: Kütahya'da Bariyerlerde Asılı Kalan Bir Amca Vatandaşların Yardımıyla Kurtuldu

Ülkemizde, yaya geçitlerinin kullanımıyla ilgili olarak, vatandaşlarımızın hala gereken hassasiyeti göstermediği bir gerçek. Yaya geçitlerinin hayati bir öneme sahip olduğu ve trafik düzenini sağlamada büyük bir rol oynadığı bilinmesine rağmen, kurallara uyulmaması durumu maalesef hala devam ediyor.
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Kütahya’da bir amca 100 metre ilerideki yaya geçidine yürümen yerine bariyerlerden atlayarak karşıya geçmeye çalıştı.
Bariyerlerde asılı kalan amcanın yardımına vatandaşlar koştu.
İşte o anlar;
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