Görme Engelli Bir Adam Kendileri İçin Yapılan Yolun Nasıl İşgal Edildiğini Göstermek İçin Kısa Bir Video Çekti

Günümüzde, engelli bireylerin hayatını daha rahat ve verimli hale getirebilecek bir dizi teknoloji bulunuyor. Bu teknolojiler, engelli bireylerin günlük yaşamlarını daha az zorlu hale getirerek, onların toplumla daha etkin bir şekilde entegre olmalarına yardımcı oluyor. Fakat engelli bireylerin asıl engelleri, duyarsız insanlar olabiliyor.