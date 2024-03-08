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Görme Engelli Bir Adam Kendileri İçin Yapılan Yolun Nasıl İşgal Edildiğini Göstermek İçin Kısa Bir Video Çekti

Görme Engelli Bir Adam Kendileri İçin Yapılan Yolun Nasıl İşgal Edildiğini Göstermek İçin Kısa Bir Video Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 22:08

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Günümüzde, engelli bireylerin hayatını daha rahat ve verimli hale getirebilecek bir dizi teknoloji bulunuyor. Bu teknolojiler, engelli bireylerin günlük yaşamlarını daha az zorlu hale getirerek, onların toplumla daha etkin bir şekilde entegre olmalarına yardımcı oluyor. Fakat engelli bireylerin asıl engelleri, duyarsız insanlar olabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mr.blindlife/...
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Görme engelli bir birey günlük yaşamını kolaylaştırması için için yapılan şeritlerin nasıl işgal edildiğini göstermek için bir video çekti.

Görme engelli bir birey günlük yaşamını kolaylaştırması için için yapılan şeritlerin nasıl işgal edildiğini göstermek için bir video çekti.

Yürümesi gereken yol boyunca karşılaştıklarını kayıt altına alan adamın videosu birçok kişide farkındalık yarattı.

Yürümesi gereken yol boyunca karşılaştıklarını kayıt altına alan adamın videosu birçok kişide farkındalık yarattı.

İşte o video;

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