Alman Bir Kadın Evinin Önünde Gerçekleşen Türk Düğününe Balkondan Kendi Figürleriyle Eşlik Etti

Bildiğiniz üzere Almanya'da yaşayan çok fazla Türk var. Bu durum sonucunda, hem Alman hem de Türk topluluklarının zamanla birbirine alışmasıyla, entegre bir toplum oluştu. İki farklı kültürün, bir arada harmonik bir şekilde yaşaması, Almanların zamanla Türk kültürüne hakim olmasını sağladı.
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Almanya'da gerçekleştirilen bir Türk düğününde evin önünde davul zurnalar çalındı.
O sırada Alman bir kadın müziğe balkonundan kendi dansıyla eşlik etti
Kimileri bu durumu insanlara 'rahatsızlık vermek' olarak yorumlarken kimileri ise kadının eğleniyor olmasına odaklandı.
İşte o anlar;
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