Görüş Bildir
Haberler
Video
Alman Bir Kadın Evinin Önünde Gerçekleşen Türk Düğününe Balkondan Kendi Figürleriyle Eşlik Etti

Alman Bir Kadın Evinin Önünde Gerçekleşen Türk Düğününe Balkondan Kendi Figürleriyle Eşlik Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 16:44

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere Almanya'da yaşayan çok fazla Türk var. Bu durum sonucunda, hem Alman hem de Türk topluluklarının zamanla birbirine alışmasıyla, entegre bir toplum oluştu. İki farklı kültürün, bir arada harmonik bir şekilde yaşaması, Almanların zamanla Türk kültürüne hakim olmasını sağladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Almanya'da gerçekleştirilen bir Türk düğününde evin önünde davul zurnalar çalındı.

Almanya'da gerçekleştirilen bir Türk düğününde evin önünde davul zurnalar çalındı.

O sırada Alman bir kadın müziğe balkonundan kendi dansıyla eşlik etti

O sırada Alman bir kadın müziğe balkonundan kendi dansıyla eşlik etti

Kimileri bu durumu insanlara 'rahatsızlık vermek' olarak yorumlarken kimileri ise kadının eğleniyor olmasına odaklandı.

Kimileri bu durumu insanlara 'rahatsızlık vermek' olarak yorumlarken kimileri ise kadının eğleniyor olmasına odaklandı.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?