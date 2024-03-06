Almanya'nın Sosyal Medyada Paylaşılan Haliyle Gerçek Görüntüleri Paylaşan Gurbetçi Takipçilerini İkiye Böldü

Kaynak: https://vm.tiktok.com/ZMMY97yna/
Ülkemizde değişen ekonomi sebebiyle, özellikle genç kesimin yurt dışına ilgisi oldukça arttı. En çok tercih edilen ülkelerin başında da Almanya geliyor. Fakat bu konuda da insanlar ikiye bölünmüş durumda. Özellikle zaten Almanya'da yaşayanlar, Türkiye'dekilerin Almanya merakını abartılı buluyor.
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Almanya'da yaşayan bir gurbetçi, Almanya'nın sosyal medyada gösterilen görüntüleriyle kendi gözünden gördüğü halini paylaştı.
Paylaşımı kimisi çok haklı bulurken kimileri ise yersiz buldu.
İşte o video;
Videoya farklı yorumlar da geldi.
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