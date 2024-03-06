Almanya'nın Sosyal Medyada Paylaşılan Haliyle Gerçek Görüntüleri Paylaşan Gurbetçi Takipçilerini İkiye Böldü

Ülkemizde değişen ekonomi sebebiyle, özellikle genç kesimin yurt dışına ilgisi oldukça arttı. En çok tercih edilen ülkelerin başında da Almanya geliyor. Fakat bu konuda da insanlar ikiye bölünmüş durumda. Özellikle zaten Almanya'da yaşayanlar, Türkiye'dekilerin Almanya merakını abartılı buluyor.