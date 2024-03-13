Define Aramaya Giden Bir Vatandaş Orada Bulunan Bir Kedinin Kendisiyle Konuştuğunu İddia Etti

Define arayan kişilerin karşılaştığı enteresan durumları daha önce de çok kez duymuştuk.
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Gece yarışı define arama giden amca bir kedinin kendisiyle konuştuğunu iddia etti.
“Millet sıcak yatağında uyurken, sen ne arıyorsun burada” dediğini iddia ettiği kediden, yine kendi iddiasına göre bolca hayat dersi de aldı.
Hatta konuşanın ne olduğunu anlamak için yüzüne el feneri tuttuğunda kedinin kendisini, "Onu yüzüme tutma" diye uyardığını da söyleyen amcanın videosu gündem oldu.
İşte o video;
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