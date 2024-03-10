Bir Kadın Kedisinin Mama Kaplarında Yemek de Yaptığını Söyledi: "Rahatsız Olan Evimde Yemek Yemesin"

Evcil hayvanlar, zamanla evin bir parçası olmaktan öte, adeta bir çocuk gibi aileye dahil oluyorlar. Onlarla geçirilen her an, evin atmosferine neşe ve huzur katıyor. Bu nedenle, evcil hayvanlar artık sadece birer hayvan olmaktan çıkıp, ailenin birer ferdi haline geliyorlar.