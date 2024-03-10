Bir Kadın Kedisinin Mama Kaplarında Yemek de Yaptığını Söyledi: "Rahatsız Olan Evimde Yemek Yemesin"

Evcil hayvanlar, zamanla evin bir parçası olmaktan öte, adeta bir çocuk gibi aileye dahil oluyorlar. Onlarla geçirilen her an, evin atmosferine neşe ve huzur katıyor. Bu nedenle, evcil hayvanlar artık sadece birer hayvan olmaktan çıkıp, ailenin birer ferdi haline geliyorlar.
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Bir kadın, kedisinin mama kaplarına aynı zamanda tatlı da yaptığını bundan rahatsızlık duymadıklarını söyledi.
Bundan rahatsız olacakların da kendi evinde yemek yememelerini söyleyen kadın tartışma yarattı.
İşte o video;
Kimileri kadına hak verirken, kimileri bu durumu abartılı buldu;
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onun sictigi kuma siz de sicin oldu olacak . iki kedim var, bu kafaya geleceksem, Allah'ım ya beni ya da onları al 😃😃
Benimde kedim var ama gidip onun mama kabından yemek yemiyoruz mama kapları çok temİz olmasına rağmen
Kadın evine misafir istemediği ama kimseyi de kırmak istemediği için kendine göre bir yol bulmuş :) kediler insanlardan 10 kat daha temizdir doğru ama bizler... Devamını Gör