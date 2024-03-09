Döllenmiş Ördek Embriyosunu Büyük Bir Keyifle Yiyen Genci İzlerken İçiniz Bir Tuhaf Olacak

Kaynak: https://www.tiktok.com/@davdlifts/vid...
Her ülkenin kendine özgü bir mutfak kültürü var ve bu kültürler, farklı ülkelerin bakış açısına göre tuhaf olarak algılanabiliyor. Bu durum, dünya genelindeki çeşitli mutfakların benzersizliğini ve çeşitliliğini yansıtıyor. Her biri, kendi tarihleri, coğrafyaları ve sosyo-kültürel etkileşimleri ile oluşan bu yemekler o ülke hakkında da birçok fikir verebilir.
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Balut yani döllenmiş ördek embriyosu Filipinler'in en sevilen sokak lezzetlerinden biri.
Bir genç, ilk kez balut denediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ördeği büyük bir iştahla yiyen gencin o anları, bu kültüre uzak olanlara oldukça tuhaf geldi.
İşte o video;
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