Görüş Bildir
Haberler
Video
Döllenmiş Ördek Embriyosunu Büyük Bir Keyifle Yiyen Genci İzlerken İçiniz Bir Tuhaf Olacak

Döllenmiş Ördek Embriyosunu Büyük Bir Keyifle Yiyen Genci İzlerken İçiniz Bir Tuhaf Olacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 23:12 Son Güncelleme: 09.03.2024 - 23:20

İçerik Devam Ediyor

Her ülkenin kendine özgü bir mutfak kültürü var ve bu kültürler, farklı ülkelerin bakış açısına göre tuhaf olarak algılanabiliyor. Bu durum, dünya genelindeki çeşitli mutfakların benzersizliğini ve çeşitliliğini yansıtıyor. Her biri, kendi tarihleri, coğrafyaları ve sosyo-kültürel etkileşimleri ile oluşan bu yemekler o ülke hakkında da birçok fikir verebilir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@davdlifts/vid...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Balut yani döllenmiş ördek embriyosu Filipinler'in en sevilen sokak lezzetlerinden biri.

Balut yani döllenmiş ördek embriyosu Filipinler'in en sevilen sokak lezzetlerinden biri.

Bir genç, ilk kez balut denediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir genç, ilk kez balut denediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ördeği büyük bir iştahla yiyen gencin o anları, bu kültüre uzak olanlara oldukça tuhaf geldi.

Ördeği büyük bir iştahla yiyen gencin o anları, bu kültüre uzak olanlara oldukça tuhaf geldi.

İşte o video;

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
5
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?