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Bir Kadın Ortak Kullanım Alanlarında Hijyen Kurallarına Dikkat Etmeyen Hemcinslerine İsyan Etti

Bir Kadın Ortak Kullanım Alanlarında Hijyen Kurallarına Dikkat Etmeyen Hemcinslerine İsyan Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 17:45 Son Güncelleme: 10.03.2024 - 18:30

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Ortak kullanım alanlarında hijyen standartlarını korumak, çoğu kişi gözardı etse de hayati bir öneme sahip. Bu tür yerlerde, mikroorganizmaların yayılma riski yüksektir ve bu da bireylerin sağlığını tehdit eder. Bu nedenle, bu tür ortamlarda hijyen kurallarına uymak, hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdeki insanların sağlığını korumak için büyük bir önem taşır.

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Bir kadın, ortak kullanım alanlarında hijyen kurallarına uymayan hemcinslerine isyan etti.

Bir kadın, ortak kullanım alanlarında hijyen kurallarına uymayan hemcinslerine isyan etti.

Bu yüzden sürekli enfeksiyon kaptığını ve yıllardır tedavi gördüğünü söyleyen kadının isyanını birçok kişi çok haklı buldu.

Bu yüzden sürekli enfeksiyon kaptığını ve yıllardır tedavi gördüğünü söyleyen kadının isyanını birçok kişi çok haklı buldu.

İşte o video;

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