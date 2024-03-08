Pembe Tırıyla Yolların Tozunu Attırıyor! Çizgi Film Kahramanları ile Kaplı Pembe Tıra Bayılacaksınız

Kaynak: https://www.tiktok.com/@3mir_21/video...
Çocuklukta her birimize farklı cinsiyet rolleri atanıyor ve bu rollere göre oyuncaklar, giysiler alınıyor, bu rollere göre gelecek planı yapmamız bekleniyor. Aynı şekilde hayatımızın her evresinde 'o yaşa uygun' tavırlar sergilememiz bekleniyor. Fakat bazıları her anlamda tüm kalıpları yıkmayı başarabiliyor.
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Bir lojistik şirketine ait pembe tırın görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı.
Çizgi film karakterleri ile kaplı pespembe tır, bu alandaki tüm ezberleri bozdu.
İşte o tır;
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