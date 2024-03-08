Görüş Bildir
Haberler
Video
Pembe Tırıyla Yolların Tozunu Attırıyor! Çizgi Film Kahramanları ile Kaplı Pembe Tıra Bayılacaksınız

Pembe Tırıyla Yolların Tozunu Attırıyor! Çizgi Film Kahramanları ile Kaplı Pembe Tıra Bayılacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 16:31 Son Güncelleme: 08.03.2024 - 16:33

İçerik Devam Ediyor

Çocuklukta her birimize farklı cinsiyet rolleri atanıyor ve bu rollere göre oyuncaklar, giysiler alınıyor, bu rollere göre gelecek planı yapmamız bekleniyor. Aynı şekilde hayatımızın her evresinde 'o yaşa uygun' tavırlar sergilememiz bekleniyor. Fakat bazıları her anlamda tüm kalıpları yıkmayı başarabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@3mir_21/video...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir lojistik şirketine ait pembe tırın görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı.

Bir lojistik şirketine ait pembe tırın görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı.

Çizgi film karakterleri ile kaplı pespembe tır, bu alandaki tüm ezberleri bozdu.

Çizgi film karakterleri ile kaplı pespembe tır, bu alandaki tüm ezberleri bozdu.

İşte o tır;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?