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Gerçek Garfield Bulundu! Veterinere Götürülen Dev Kedi Tembelliği ve Öfkesi ile Veterinere Zor Anlar Yaşattı

Gerçek Garfield Bulundu! Veterinere Götürülen Dev Kedi Tembelliği ve Öfkesi ile Veterinere Zor Anlar Yaşattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 16:04 Son Güncelleme: 07.03.2024 - 16:06

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Kediler, dünyanın en sevimli, ancak bir o kadar da karmaşık canlıları. Onların tatlı görünümleri, bir yandan insanları büyülerken, diğer yandan da onları anlamak ve idare etmek zorlu bir süreç olabilir. Bu durum, onların eşsiz karakterlerini ve sevimliliklerini daha da artırır.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@vetpati/video...
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Veterinere götürülen dev bir kedi hem siniriyle hem de tembelliğiyle veterineri oldukça zorladı.

Veterinere götürülen dev bir kedi hem siniriyle hem de tembelliğiyle veterineri oldukça zorladı.

Sinirli anlarıyla izlerken bile gerilmemize sebep olan o kedi görünüşüyle Garfield'a benzetildi.

Sinirli anlarıyla izlerken bile gerilmemize sebep olan o kedi görünüşüyle Garfield'a benzetildi.

İşte o video;

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