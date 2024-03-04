Mahsur Kaldığı Ağaçtan İtfaiye Yardımıyla Kurtarılan Kedi İtfaiye Görevlisinin Elinden Kurtularak Aşağı Atladı

Kediler, gezegenimizin en esrarengiz canlıları arasında desek, sanıyoruz kimsenin itirazı olmaz. Davranışlarından ne zaman ne yapacaklarına dair bir tahmin yürütmek neredeyse imkansız. Aynı zamanda dünyanın en iyi dostları da olan kediler bazen yüreklerimizi ağızlarımıza getiren davranışlar sergileyebiliyor.