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Mahsur Kaldığı Ağaçtan İtfaiye Yardımıyla Kurtarılan Kedi İtfaiye Görevlisinin Elinden Kurtularak Aşağı Atladı

Mahsur Kaldığı Ağaçtan İtfaiye Yardımıyla Kurtarılan Kedi İtfaiye Görevlisinin Elinden Kurtularak Aşağı Atladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 19:38

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Kediler, gezegenimizin en esrarengiz canlıları arasında desek, sanıyoruz kimsenin itirazı olmaz. Davranışlarından ne zaman ne yapacaklarına dair bir tahmin yürütmek neredeyse imkansız. Aynı zamanda dünyanın en iyi dostları da olan kediler bazen yüreklerimizi ağızlarımıza getiren davranışlar sergileyebiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@withsilly/vid...
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Eskişehir'de bir kesinin ağaçta mahsur kaldığını gören halk itfaiyeden yardım istedi.

Eskişehir'de bir kesinin ağaçta mahsur kaldığını gören halk itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye görevlisi tarafından alkışlar eşliğinde kurtarılan kedi, bir anda görevlinin elinden kurtularak aşağı atladı.

İtfaiye görevlisi tarafından alkışlar eşliğinde kurtarılan kedi, bir anda görevlinin elinden kurtularak aşağı atladı.

Oradakilerin yüreklerini ağızlarına getiren kedi, saniyeler içinde gözden kayboldu.

Oradakilerin yüreklerini ağızlarına getiren kedi, saniyeler içinde gözden kayboldu.

İşte o anlar;

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