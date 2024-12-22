onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ege'nin Bir Köyünde Teyzelerin Dansı Fındıkkıran Balesi ile Birleştirilince Ortaya Harika Bir Video Çıktı

Ege'nin Bir Köyünde Teyzelerin Dansı Fındıkkıran Balesi ile Birleştirilince Ortaya Harika Bir Video Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.12.2024 - 11:14

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizin her bir bölgesinin, kendine özgü yöresel bir dansı. Bu danslar, her bir bölgenin ruhunu, kültürünü ve yaşam biçimini yansıtır. Her biri, bölgenin kendine has özelliklerini, tarihini ve hikayesini anlatır. Bu danslar, birer yaşam biçimi, birer kültür mirasıdır. Her bir adım, her bir hareket, bir hikaye anlatır.

Kaynak: https://www.instagram.com/haticceozdm...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'haticceozdmr' isimli sosyal medya kullanıcısı, köyünün yöresel dansını Fındıkkıran Balesi ile birleştirdi.

'haticceozdmr' isimli sosyal medya kullanıcısı, köyünün yöresel dansını Fındıkkıran Balesi ile birleştirdi.

Ortaya muazzam bir uyum çıkınca video izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Ortaya muazzam bir uyum çıkınca video izleyenleri kendine hayran bıraktı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın