Ege'nin Bir Köyünde Teyzelerin Dansı Fındıkkıran Balesi ile Birleştirilince Ortaya Harika Bir Video Çıktı

Kaynak: https://www.instagram.com/haticceozdm...
Ülkemizin her bir bölgesinin, kendine özgü yöresel bir dansı. Bu danslar, her bir bölgenin ruhunu, kültürünü ve yaşam biçimini yansıtır. Her biri, bölgenin kendine has özelliklerini, tarihini ve hikayesini anlatır. Bu danslar, birer yaşam biçimi, birer kültür mirasıdır. Her bir adım, her bir hareket, bir hikaye anlatır.
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'haticceozdmr' isimli sosyal medya kullanıcısı, köyünün yöresel dansını Fındıkkıran Balesi ile birleştirdi.
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Ortaya muazzam bir uyum çıkınca video izleyenleri kendine hayran bıraktı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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