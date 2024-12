Ege'nin Bir Köyünde Teyzelerin Dansı Fındıkkıran Balesi ile Birleştirilince Ortaya Harika Bir Video Çıktı

Ülkemizin her bir bölgesinin, kendine özgü yöresel bir dansı. Bu danslar, her bir bölgenin ruhunu, kültürünü ve yaşam biçimini yansıtır. Her biri, bölgenin kendine has özelliklerini, tarihini ve hikayesini anlatır. Bu danslar, birer yaşam biçimi, birer kültür mirasıdır. Her bir adım, her bir hareket, bir hikaye anlatır.