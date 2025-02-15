Yoğun Uyuşturucu Kokusu Ele Verdi: Beykoz’da Baskın Yapılan Evde Hint Keneveri Ele Geçirildi
Yoğun Uyuşturucu Kokusu Ele Verdi: Beykoz’da Baskın Yapılan Evde Hint Keneveri Ele Geçirildi
Beykoz’da Dereseki Mahallesindeki bir evden gelen yoğun uyuşturucu madde kokusu sebebiyle polis ekipleri tarafınca operasyon gerçekleştirildi. Ekipler eve girdiklerinde üç odada Hint keneviri ele geçirdi. Evi kiralık olarak kullanan şüpheliler kısa süre içerisinde yakalandı.
Kaynak: İHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adreste 181 kök hint keneviri olduğu tespit edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğeriyse tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evde kurulan sera sistemiyse görenleri şoke etti.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın