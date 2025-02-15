onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yoğun Uyuşturucu Kokusu Ele Verdi: Beykoz’da Baskın Yapılan Evde Hint Keneveri Ele Geçirildi

Yoğun Uyuşturucu Kokusu Ele Verdi: Beykoz’da Baskın Yapılan Evde Hint Keneveri Ele Geçirildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.02.2025 - 15:41

Beykoz’da Dereseki Mahallesindeki bir evden gelen yoğun uyuşturucu madde kokusu sebebiyle polis ekipleri tarafınca operasyon gerçekleştirildi. Ekipler eve girdiklerinde üç odada Hint keneviri ele geçirdi. Evi kiralık olarak kullanan şüpheliler kısa süre içerisinde yakalandı.

Kaynak: İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adreste 181 kök hint keneviri olduğu tespit edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğeriyse tutuklandı.

Adreste 181 kök hint keneviri olduğu tespit edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğeriyse tutuklandı.

Evde kurulan sera sistemiyse görenleri şoke etti.

Evde kurulan sera sistemiyse görenleri şoke etti.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın