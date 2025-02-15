Kapadokya’da Otellere Denetim: 125 Otel ve Tesis Kapatıldı
Kapadokya’da Otellere Denetim: 125 Otel ve Tesis Kapatıldı
Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınından sonra tüm yurt genelinindeki otellerde denetimler yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Muğla’da yapılan denetimlerde toplam 208 otel ve tesis için kapatma kararı verildi. Şimdi sıra Kapadokya'ya geldi. Kayıt dışı faaliyette bulunduğu tespit edilen 93 işletmenin faaliyetlerine son verildi. 32 işletmenin de ruhsatları iptal edildi.
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Kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak’ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti.
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Tüm Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası gözler otellere çevrildi. Nevşehir Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede bulunan otellerde denetleme yaptı.
Denetlemelerde Nevşehir’de İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı bulunmadan kayıt dışı faaliyette bulunan ve 2634 sayılı kanun gereği yasal süresi içinde Turizm işletme belgesi almadan, kayıt dışı faaliyette bulunduğu tespit edilen, 93 işletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verildi.
58 konaklama tesisine ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yerinde denetim yapılarak, 32 işletmenin ruhsatları iptal edilerek faaliyetine son verildi.
Kalan 26 konaklama tesisi ile alakalı Nevşehir Valiliğince gerekli takibin yapıldığı ve yasal süresi içinde belgelendirilemeyen işletmelere gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.
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2025 yılında 323 konaklama tesisine yönelik yapılan incelemeler ve denetimler sonucunda 13 konaklama tesisine idari yaptırım uygulandı.
Geçtiğimiz günlerde Muğla’da yapılan denetimlerde toplam 208 otel ve tesis için kapatma kararı verildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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