Muğla’da Otellere Denetim: İncelenen Otellerin Yarısına Yakını Kapatıldı

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’e çıkan yangın faciaya dönüşmüş ve 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşananlar sonrasında otellerin ne kadar güvenli olup olmadığı tartışılıyordu. Türkiye’nin turizm cenneti olan Muğla’da yapılan denetimlerde 508 otel ve tesis kontrol edildi. Yapılan denetimlerde toplam 208 otel ve tesis için kapatma kararı verildi. Eksiklikleri gideren tesisler denetimlerin ardından tekrar açılabilecek.