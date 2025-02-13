Muğla’da Otellere Denetim: İncelenen Otellerin Yarısına Yakını Kapatıldı
Muğla’da Otellere Denetim: İncelenen Otellerin Yarısına Yakını Kapatıldı
Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’e çıkan yangın faciaya dönüşmüş ve 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşananlar sonrasında otellerin ne kadar güvenli olup olmadığı tartışılıyordu. Türkiye’nin turizm cenneti olan Muğla’da yapılan denetimlerde 508 otel ve tesis kontrol edildi. Yapılan denetimlerde toplam 208 otel ve tesis için kapatma kararı verildi. Eksiklikleri gideren tesisler denetimlerin ardından tekrar açılabilecek.
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Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın faciasında 34’ü çocuk 78 kişi hayatı kaybetmişti.
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Otelde yangın alarmının çalışmadığı, yangını kısa sürede söndürecek yağmurla sisteminin olmadığı ve yangın merdivenin otelin içinde olduğu ortaya çıkmıştı.
Türkiye’nin turizm cenneti Muğla’da da otel ve tesislere yönelik valilik koordinesinde geniş çaplı denetim düzenlendi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, "İl ve ilçe denetim komisyonları oluşturduk. Bugüne kadar 508 otel ve tesisi denetledik. Bunlardan 98'i işlemlerini tamamlayana kadar kapatıldı. 154 otel ve tesisin de kapatma işlemleri devam ediyor, ilgili belediyelere bildirildi." dedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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