Gaziantep’te Fabrika İşçileri Eylemlerle Haklarını Arıyor: “Evimize Ekmek Götürebilmek İçin Buradayız”
Gaziantep’te Fabrika İşçileri Eylemlerle Haklarını Arıyor: “Evimize Ekmek Götürebilmek İçin Buradayız”
Video aktivist ve gazeteci olarak tanınan Kazım Kızıl, Gaziantep’teki fabrika işçilerinin seslerini duyurmasına sosyal medyada aracı oldu. Gaziantep Başpınar Organize Sanayi bölgesinde birçok fabrika işçisinin eylemlere başladığını aktardı. Yalçın Kardeşler Halı fabrikasındaki bir işçi isyanını Kazım Kızıl’ın videosunda dile getirdi.
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%30 zam teklifini yetmediği için kabul etmeyen işçiler haklarını aramak için eylemlere başlayınca işverenlerinin tehdit ettiğini anlattı.
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“Ayaklarımızın içi su dolu, geceleri zor ateş yakıyoruz, pazar günleri çalışmamızı istiyorlar” sözlerini kullanan bir işçi, tek dertlerinin ailelerine bakabilmek ve hak ettiklerini alabilmek olduğunu söyledi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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