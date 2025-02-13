Şili’de Akılalmaz Olay: Denize Açılan Genci Bir Balina Yuttuktan Sonra Geri Çıkardı

Şili’de akılalmaz bir olay yaşandı. Macellan Boğazı’nda babasıyla birlikte suya açılan 24 yaşındaki Adrian adlı genç, bir balina tarafından yutuldu. 49 yaşındaki babası Dell, o anları kayda alırken panik yaratmak istemediği için “Sakin ol” şeklinde telkinlerde bulunuyordu. Gelin detaylara geçelim.
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Balina tarafından yutulduktan hemen sonra geri çıkarılan genç kıl payı hayatta kalmıştı.
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Hemen babasına doğru ilerledi ve tutunduktan sonra ikili olay yerinden uzaklaşmaya başladı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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