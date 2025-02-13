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Yeni Akım Geliyor: İş Yerindeki Halleri ile Sosyal Medya Paylaşımları Kıyaslandı

Yeni Akım Geliyor: İş Yerindeki Halleri ile Sosyal Medya Paylaşımları Kıyaslandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.02.2025 - 12:53

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Gün geçmiyor ki yeni bir akım popüler olmasın. Birkaç haftadır sosyal medyada henüz Türkiye’de yapılmayan bir akımın paylaşımlarını görüyoruz. İnsanlar iş yerindeki halleriyle sosyal medya paylaşımlarını kıyaslıyor. Gelin birlikte detaylara geçelim.

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Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasıyla hesaplarımızı adeta CV yerine kullanır olduk.

Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasıyla hesaplarımızı adeta CV yerine kullanır olduk.

Photoshop konusunda ise uzman haline geldik. Bir içerik üreticisi de arkadaşlarının iş yerindeki doğal hallerini ve sosyal medya paylaşımlarını göstererek değişim olup olmadığını ortaya koydu.

Photoshop konusunda ise uzman haline geldik. Bir içerik üreticisi de arkadaşlarının iş yerindeki doğal hallerini ve sosyal medya paylaşımlarını göstererek değişim olup olmadığını ortaya koydu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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