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Şehir Dışında Yaşayan Genç Kadın Ailesi ve Arkadaşlarına Sürpriz Yaparak İçimizi Isıtan Anlara Vesile Oldu

Şehir Dışında Yaşayan Genç Kadın Ailesi ve Arkadaşlarına Sürpriz Yaparak İçimizi Isıtan Anlara Vesile Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.02.2025 - 11:06

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@melsonmezgin adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın, ailesinden ve arkadaşlarından uzakta yaşadığı için döneceği zaman sürpriz yapmaya karar vermişti. Onu karşısında gören herkes birçok duyguyu bir arada yaşadı. Genç kadının böylesine sevgi dolu bir çevreye sahip olması da gülümsetti. Gelin detaylara geçelim.

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Kimilerine kapıyı çalarak sürpriz yaparken kimilerineyse hiç beklemedikleri anlarda sokakta seslenerek sürpriz yapmıştı.

Kimilerine kapıyı çalarak sürpriz yaparken kimilerineyse hiç beklemedikleri anlarda sokakta seslenerek sürpriz yapmıştı.

Bizler de izlerken onların duygularına ortak olduk. Genç kadının şansı ise bahsettiğimiz üzere çok kıymetliydi.

Bizler de izlerken onların duygularına ortak olduk. Genç kadının şansı ise bahsettiğimiz üzere çok kıymetliydi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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