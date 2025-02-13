onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Erzurumlu Vatandaşlar İçeceği Bardağa Doldurdukları Anda Buz Tuttuğunu Kayda Aldı

Erzurumlu Vatandaşlar İçeceği Bardağa Doldurdukları Anda Buz Tuttuğunu Kayda Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.02.2025 - 09:59

İçerik Devam Ediyor

Kış aylarının ortalarındayken, kimi illerimizde kar yağışı etkili olmakla birlikte, soğuk havalar da dayanılmaz bir seviyede. Erzurum da o illerimizden biri. Soğuk havasıyla ön plana çıkan ilimiz, vatandaşları da şaşırtıyor. @1dogukantysi adlı TikTok hesabından içerikler üreten Erzurumluların paylaşımına gelin birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arkadaş grubu olarak açık alanda içecek içmek isteyen vatandaşlar, içeceğin anında donduğunu fark etmişti.

Arkadaş grubu olarak açık alanda içecek içmek isteyen vatandaşlar, içeceğin anında donduğunu fark etmişti.

Hal böyle olunca kayda almayı da es geçmemişlerdi. İçeceğin bardakta bir dakikadan kısa sürede donduğu görüldü.

Hal böyle olunca kayda almayı da es geçmemişlerdi. İçeceğin bardakta bir dakikadan kısa sürede donduğu görüldü.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın