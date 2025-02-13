Erzurumlu Vatandaşlar İçeceği Bardağa Doldurdukları Anda Buz Tuttuğunu Kayda Aldı

Kış aylarının ortalarındayken, kimi illerimizde kar yağışı etkili olmakla birlikte, soğuk havalar da dayanılmaz bir seviyede. Erzurum da o illerimizden biri. Soğuk havasıyla ön plana çıkan ilimiz, vatandaşları da şaşırtıyor. @1dogukantysi adlı TikTok hesabından içerikler üreten Erzurumluların paylaşımına gelin birlikte bakalım.
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Arkadaş grubu olarak açık alanda içecek içmek isteyen vatandaşlar, içeceğin anında donduğunu fark etmişti.
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Hal böyle olunca kayda almayı da es geçmemişlerdi. İçeceğin bardakta bir dakikadan kısa sürede donduğu görüldü.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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