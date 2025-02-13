Erzurumlu Vatandaşlar İçeceği Bardağa Doldurdukları Anda Buz Tuttuğunu Kayda Aldı

Kış aylarının ortalarındayken, kimi illerimizde kar yağışı etkili olmakla birlikte, soğuk havalar da dayanılmaz bir seviyede. Erzurum da o illerimizden biri. Soğuk havasıyla ön plana çıkan ilimiz, vatandaşları da şaşırtıyor. @1dogukantysi adlı TikTok hesabından içerikler üreten Erzurumluların paylaşımına gelin birlikte bakalım.