Görüntülü Aramada Bir Adamı Göstererek Annesine Korku Yaşatan Genç

Son zamanlarda TikTok’ta yeni bir akım popüler olmaya başladı. Bir adamın videosunu kullanan gençler akımdaki videolarda ailelerini şakalıyor. Çocuklarının aradığını düşünerek telefonu açan ebeveynler tanımadıkları bir adamın kendilerine baktığını görünce korku yaşıyor. Gelin detaylara geçelim.
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@felekrabinduz adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın da annesine bu şakayı yaptı.
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Annesi tanımadığı adamı görünce hem korkmuş hem de sinirlenmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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komik gerçekten ama annelerimizi böyle korkutmayalım. Bu memlekette kadınların başına neler neler geliyor, anne haklı olarak gerilmiş..
Tip de harbi fenaymış.
Matbaa gibi interneti de mi geç alsaydık acaba.