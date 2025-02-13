onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Görüntülü Aramada Bir Adamı Göstererek Annesine Korku Yaşatan Genç

Görüntülü Aramada Bir Adamı Göstererek Annesine Korku Yaşatan Genç

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.02.2025 - 08:48

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda TikTok’ta yeni bir akım popüler olmaya başladı. Bir adamın videosunu kullanan gençler akımdaki videolarda ailelerini şakalıyor. Çocuklarının aradığını düşünerek telefonu açan ebeveynler tanımadıkları bir adamın kendilerine baktığını görünce korku yaşıyor. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

@felekrabinduz adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın da annesine bu şakayı yaptı.

@felekrabinduz adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın da annesine bu şakayı yaptı.

Annesi tanımadığı adamı görünce hem korkmuş hem de sinirlenmişti.

Annesi tanımadığı adamı görünce hem korkmuş hem de sinirlenmişti.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
beybi shark

komik gerçekten ama annelerimizi böyle korkutmayalım. Bu memlekette kadınların başına neler neler geliyor, anne haklı olarak gerilmiş..

vasilevic

Tip de harbi fenaymış.

Jonathan

Matbaa gibi interneti de mi geç alsaydık acaba.