İstanbul Büyükada’da Belediye Tuvaletinde Çatı Kapısından Kabinlerin Görünmesine Sitem Etti

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İçerik üreticisi olduğu kabininin ve yan kabinlerin tavandaki çatı boşluğundan göründüğünü söyledi.
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Videoya aldığı yerde bir kapı vardı. “İnsanları mı dikizliyorlar” sözlerini de kullandı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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