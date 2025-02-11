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İstanbul Büyükada’da Belediye Tuvaletinde Çatı Kapısından Kabinlerin Görünmesine Sitem Etti

İstanbul Büyükada’da Belediye Tuvaletinde Çatı Kapısından Kabinlerin Görünmesine Sitem Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.02.2025 - 15:11

İçerik Devam Ediyor

@gulsenmissssss adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, İstanbul Büyükada’da belediye tuvaletinde fark ettiği bir durumu paylaştı. Yetkililere seslenen içerik üreticisi sosyal medyada gündem oldu. Gelin detaylara geçelim.

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İçerik üreticisi olduğu kabininin ve yan kabinlerin tavandaki çatı boşluğundan göründüğünü söyledi.

İçerik üreticisi olduğu kabininin ve yan kabinlerin tavandaki çatı boşluğundan göründüğünü söyledi.

Videoya aldığı yerde bir kapı vardı. “İnsanları mı dikizliyorlar” sözlerini de kullandı.

Videoya aldığı yerde bir kapı vardı. “İnsanları mı dikizliyorlar” sözlerini de kullandı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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