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Yılların Sineması Rexx’in Yıkım Kararının Netleşmesiyle Talat Bulut da Tepkisini Gösterdi

Yılların Sineması Rexx’in Yıkım Kararının Netleşmesiyle Talat Bulut da Tepkisini Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.02.2025 - 13:25

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Kadıköy denince akla gelen ilklerden olan Rexx Sineması, bir dönemlere damga vuran yerlerden. Sanat için önemi büyük lokasyonlardan Rexx Sineması için yıkım kararı verilmesi gündeme damga vurmuştu. Sanatseverlerin tarihe gömmek istemediği Rexx Sineması için Talat Bulut da Instagram hesabından paylaşım yaptı.

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Birçok sanatseverin güzel günlerine ev sahipliği yapan Rexx Sineması’nın yerine AVM yapılacağı iddialarını duyan Talat Bulut, “Sanat yine yeniliyor” sözlerini kullandı.

Birçok sanatseverin güzel günlerine ev sahipliği yapan Rexx Sineması’nın yerine AVM yapılacağı iddialarını duyan Talat Bulut, “Sanat yine yeniliyor” sözlerini kullandı.

Rexx Sineması’nın önünde video çeken Bulut, “Sözde kültür merkezi olarak yola çıkılmış ancak yine bir sinema salonu daha yıkılıyor” cümlesini de ekledi.

Rexx Sineması’nın önünde video çeken Bulut, “Sözde kültür merkezi olarak yola çıkılmış ancak yine bir sinema salonu daha yıkılıyor” cümlesini de ekledi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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