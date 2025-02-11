Yılların Sineması Rexx’in Yıkım Kararının Netleşmesiyle Talat Bulut da Tepkisini Gösterdi

Kadıköy denince akla gelen ilklerden olan Rexx Sineması, bir dönemlere damga vuran yerlerden. Sanat için önemi büyük lokasyonlardan Rexx Sineması için yıkım kararı verilmesi gündeme damga vurmuştu. Sanatseverlerin tarihe gömmek istemediği Rexx Sineması için Talat Bulut da Instagram hesabından paylaşım yaptı.