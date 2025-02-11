Kızı Alara'yla Kayak Keyfinden Paylaşım Yapan Nazlı Sabancı Takipçilerini Kızdırdı!
Kızı Alara'yla Kayak Keyfinden Paylaşım Yapan Nazlı Sabancı Takipçilerini Kızdırdı!
Sosyetik çift Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’nın evliliği son günlerde çalkantılı günler geçiriyor. Hacı Sabancı’nın evlilik dışı bir oğlunun olduğu DNA testiyle kesinleşirken, eşi Nazlı Sabancı ise tüm bu gelişmelere kulaklarını tıkamış gibi görünüyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen gelişmelere rağmen sosyal medyada kızı Alara ile mutlu aile pozları paylaşmaya devam eden Nazlı Sabancı'nın son paylaşımına takipçilerinden tepki geldi.
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2025 yılına girer girmez magazin dünyasında son günlerin en çok konuşulan konusu, Hacı Sabancı’nın evlilik dışı ilişkisinden bir oğlu olduğunun mahkeme kararıyla kesinleşmesi oldu.
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4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu iddiasıyla açılan dava sonuçlanmış, DNA testi Hacı Sabancı’nın %99.99 oranında çocuğun biyolojik babası olduğunu kanıtlamıştı.
Olay, hem sosyete dünyasında hem de magazin basınında geniş yankı uyandırırken, herkes Nazlı Sabancı’nın bu gelişmelere nasıl tepki vereceğini merak ediyordu.
Ancak Nazlı Sabancı adeta hiçbir şey olmamış gibi davranmayı tercih etti. Eşi Hacı Sabancı’nın evlilik dışı çocuğu olduğu haberleriyle sarsılan Nazlı Sabancı skandalın etkilerini pek de umursamıyor gibi görünüyor.
Olayların gündemi sarsmasının ardından sosyal medya paylaşımlarına ara vermeyen sosyetik güzel, kızı Alara ile mutlu aile tabloları paylaşmaya devam ediyor.
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Son olarak kayak tatilinden yeni bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı seyahatlerle de adeta “benim için hayat devam ediyor” mesajı veren Sabancı, bu kez kayak tatilinden paylaştığı neşeli kareyle dikkat çekti.
Ancak bu paylaşıma birçok tepki geldi. Nazlı Sabancı'nın kızı Alara'nın yüzünü sık sık gizlemesi tepki çekti.
Bilindiği üzere çift kızlarının yüzünü göstermemeyi tercih ediyor. İşte gelen tepkilerden bazıları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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