Nispet Yapmaktan Bıkmayan Wanda Nara Bu Kez de Sevgilisi L-Gante'nin Klibinde Boy Gösterdi!
Nispet Yapmaktan Bıkmayan Wanda Nara Bu Kez de Sevgilisi L-Gante'nin Klibinde Boy Gösterdi!
Arjantin'in yanı sıra Mauro İcardi sayesinde Türkiye magazininin gündeminden de düşmeyen Wanda Nara, bu kez genç sevgilisi L-Gante’nin klibinde boy gösterdi. Icardi ile ayrıldıktan sonra rapçi sevgilisiyle aşkını doludizgin yaşayan Nara, yaptığı son paylaşımda adeta nispet yaptı. Ünlü isim, klipten kısa bir kesiti sosyal medya hesabında yayınlayarak hayranlarını heyecanlandırdı.
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Adını Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro İcardi sayesinde duyduğumuz Wanda Nara gündemden düşmemekte epey kararlı.
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İcardi ile ayrıldıktan sonra adı birçok skandala karışan Nara'nın son olarak Sivassspor'da top koşturan Keita Balde ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Eşi Simone Guatieri'n de doğruladığı ihanet hakkında Balde, "Wanda Nara ile bir ilişkim oldu. Bu doğru. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Bu konuyu gündeme getirme şekilleri çok acımasızca." itirafında bulunmuştu.
Konuya sessiz kalan Wanda Nara ise kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile aşk yaşamaya devam ediyor.
Ayrılıklar ve barışmalarla sık sık gündeme gelen çift, sonunda aşklarına bir şans daha verdi.
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Şimdi ise bu ilişkiyi bir adım ileriye taşıyan Wanda Nara, sevgilisinin yeni klibinde başrolü kaptı.
Nara, o anlara ait kısa bir özet paylaştı. Paylaşımına sonsuzluk işareti koymayı da ihmal etmedi.
İşte o paylaşım:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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